高估值科技股捱沽，港股半日挫３８９點報２８７０８復失５０天線

《經濟通通訊社８日專訊》美股三大指數上周五造好，不過美國紓困計劃獲國會通過，可能

導致通脹憂慮升溫，十年債息上周五高見１﹒６１％，港股半日高開低走。內地１至２月美元計

價出口同比增長逾６０％，遠勝預期，以及油價顯著上升，港股承接開報２９３６２點，升２６

４點。不過受累新經濟股拖累，指率先轉跌，港股同樣掉頭向下逾，復失兩萬九及５０天線（約

２８９２９點）。之後愈跌愈多，曾急跌５２４點，見２８５７３點半日低。半日報２８７０８

，跌３８９點或跌１﹒３４％，主板成交１４２２﹒２３億元。國企指數報１１１５４，跌１３

７點或跌１﹒２２％。恆生科技指數報８２２１，跌４１２點或跌４﹒７８％。

即月期指新報２８６０８，跌２８４點，低水１０１點。即月國指期貨報１１１４９，跌１

１２點，低水６點。即月科指期貨新報８１９４，跌３４３點，低水２９點。

內地股市窄幅向下，上證綜合指數報３４６６，跌３５點或跌１﹒０１％，成交２７７５﹒

７５億元人民幣。深證成份指數報１４１３７，跌２７４點或跌１﹒９１％，成交３１８１﹒６

４億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）指正在研究ＳＰＡＣ（特殊目的收購公司）的可行性，

仍跌５﹒１３％，報４５５﹒２元；友邦（０１２９９）跌３﹒３１％，報９４﹒８５元。中資

電訊股、內銀股逆市上升，建行（００９３９）升１﹒５４％，報６﹒５９元；工行（０１３９

８）升２﹒９３％，報５﹒６３元；中移動（００９４１）升２﹒０２％，報５８元。

藥明（０２２６９）插８﹒８３％，報８１﹒６元，為跌幅最大藍籌。



＊快手創上市新低，石油相關股受捧＊



美債息率上升，科技股明顯受壓。快手（０１０２４）低見２７０元創新低，半日挫跌４﹒

６３％，報２７１﹒８元。騰訊（００７００）跌３﹒６１％，報６５４﹒５元；美團（０３６

９０）跌６﹒５９％，報３１４﹒８元；京東（０９６１８）旗下京東科技據報可能放棄於上海

科創板上市計劃，跌５﹒４８％，報３３７﹒８元。而小米（０１８１０）遭富時羅素踢出全球

指數，最低見過２２﹒８５元，半日挫５﹒３２％，報２３﹒１５元。阿里（０９９８８）跌１

﹒５％，報２２３﹒６元。

沙地阿拉伯石油設施遭受襲擊，國際油價在亞洲交易時段急升，倫敦布蘭特期油突破每桶７

０美元水平，帶挈石油相關股造好。中海油（００８８３）升１﹒２９％，報９﹒４３元；中石

油（００８５７）飆５﹒４６％，報３﹒０９元；中石化（００３８６）抽升３﹒２％，報４﹒

５２元。上石化（００３３８）升１﹒０３％，報１﹒９７元；中煉化（０２３８６）勁升３﹒

３１％，報４﹒３７元；中石化油服（０１０３３）彈高３﹒７％，報０﹒８４元。

美國１０年期債息在亞洲交易時段高見１﹒５９５厘。債息上揚，券商花旗接力唱好銀行股

，並估計市場預期美國１０年期債息將升抵１﹒７厘至２厘水平，形容目前或只是再通脹歷程的

一半。本地銀行股逆市向上，匯控（００００５）升３﹒１５％，報４７﹒５５元；中銀（０２

３８８）升１﹒８６％，報２７﹒４元；渣打（０２８８８）升３﹒１９％，報５３﹒３５元；

東亞（０００２３）升２％，報１８﹒３２元。



＊比特幣重上５萬美元關，美團投資加密貨幣逆市揚逾３％＊



比特幣最新升至５１０００美元水平，火幣科技（０１６１１）升４﹒３６％，報２０﹒６

元；歐科雲鏈（０１４９９）升３﹒０８％，報０﹒６７元。而美團（０１３５７）於上周五斥

４０００萬美元購入加密貨幣，包括以太幣及比特幣；美圖升３﹒３２％，報２﹒８元。

全國人大會議公布的「十四五規劃」綱要草案，中國將會推動第三代沿海核電站建設，力爭

到２０２５年將裝機容量，從去年底時的５０吉瓦，提高至７０吉瓦。中港核電股造好，中廣核

電力（０１８１６）升１﹒７４％，報１﹒７５元；上海電氣（０２７２７）升０﹒３５％，報

２﹒８５元；東方電氣（０１０７２）升２﹒７２％，報７﹒１７元。（ｃａ）

