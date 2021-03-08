港股高開２６４報２９３６２，國指漲１０１點，科指升逾１％

《經濟通通訊社８日專訊》美國數據好過預期，不過債息上揚及科技股受壓，美股上周五先

跌後升。亞太股市造好，日經升２６８點，韓國ＫＯＳＰＩ指數漲１２點，而港股高開３５４點

。沙地阿拉伯石油設施遭受襲擊，國際油價在亞洲交易時段急升，倫敦布蘭特期油突破每桶７０

美元水平。三桶油開升，中海油（００８８３）、中石油（００８５７）分別開漲半成及逾４％

，為開市表現最好兩隻藍籌。早前被富時羅素從其全球指數和中國指數中刪除的小米（０１８１

０）開跌逾２％，為表現最差藍籌。現時，恆生指數報２９３６２，升２６４點或升０﹒９１％

，主板成交３８﹒１９億元。國企指數報１１３９３，升１０１點或升０﹒９０％。恆生科技指

數報８７３６，升１０２點或升１﹒１８％。

即月期指新報２９２５４，升３６２點，低水１０９點。即月國指期貨報１１３６３，升１

０２點，低水３１點。即月科指期貨新報８７２７，升１９０點，低水２３點。

重磅股方面，匯控（００００５）升２﹒１７％，報４７﹒１元；港交所（００３８８）升

１％，報４８４﹒６元；友邦（０１２９９）升０﹒６１％，報９８﹒７元；中移動（００９４

１）升０﹒９７％，報５７﹒４元；建行（００９３９）升０﹒９２％，報６﹒５５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ９﹒７８元 升５﹒０５％

中石油（００８５７） ３﹒０６元 升４﹒４４％

創科 （００６６９） １２０﹒８０元 升２﹒７２％

舜宇 （０２３８２） １９２﹒８０元 升２﹒２３％

匯控 （００００５） ４７﹒１０元 升２﹒１７％



中石化（００３８６） ４﹒４７元 升２﹒０５％

美團 （０３６９０） ３４３﹒２０元 升１﹒８４％

藥明 （０２２６９） ９１﹒００元 升１﹒６８％

工行 （０１３９８） ５﹒５５元 升１﹒４６％

平保 （０２３１８） ９８﹒００元 升１﹒４０％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） ２１﹒１５元 升５﹒２２％

心動 （０２４００） ６３﹒５０元 升４﹒９６％

微盟 （０２０１３） ２０﹒６５元 升４﹒９３％

京東健康 （０６６１８） １２７﹒２０元 升４﹒６９％

華虹 （０１３４７） ４５﹒４５元 升２﹒９４％



貓眼 （０１８９６） １４﹒７８元 升２﹒９２％

眾安在線 （０６０６０） ５０﹒６０元 升２﹒７４％

舜宇 （０２３８２） １９２﹒８０元 升２﹒２３％

金軟 （０３８８８） ５３﹒２５元 升１﹒９１％

美團 （０３６９０） ３４３﹒２０元 升１﹒８４％

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（ｃａ）

