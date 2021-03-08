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08/03/2021 08:23

【全球放水】美國參議院通過１﹒９萬億美元新紓困方案

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國國會參議院周六（６日）通過１﹒９萬億元（美元．下同）
《美國紓困計畫法案》，預料明日（９日）將修訂方案交回眾議院表決，並將提交總統拜登簽署
成法，大部分民眾預計最快今個月內收到補助。
　　參議院具體以５０票贊成、４９票反對通過法案，當中阿拉斯加州共和黨議員沙利文返回家
鄉出席岳父葬禮無法投票，故無需由副總統賀錦麗投下決勝一票。
　　不過參議院對法案進行了部分修訂，如救濟金由原本每周４００元下調至１００元。另外由
於共和黨周末不斷提出修正案，今次參議院會議亦破紀錄長達近１２小時。
　　眾議院多數黨領袖霍耶表示，將於周二舉行投票，民主黨目標是下周將法案簽署立法。拜登
則在參議院通過法案後於白宮表示，當前形勢艱難，但未來更美好的前景可期，看淡美國從來都
不是好選擇，而最新非農就業報告顯示就業增長太慢，故需要出台援助措施提振經濟。
　　白宮國家經濟委員會主任德澤則表示，就業復甦還有很長的路要走，而且經濟復甦不均衡。
白宮國家經濟委員會委員鮑希亦指，就業問題比大衰退時期更嚴重，故需要更多支持才能確保強
勁、快速的復甦出現。（ａｌ）

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