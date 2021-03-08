【債息飆高】耶倫：債息上升意味經濟復甦轉強，非因通脹升溫憂慮

《經濟通通訊社８日專訊》美國財長耶倫上周五（５日）接受訪問時表示，美國長期債息上
揚是市場預期經濟復甦轉強的跡象，而非因為通脹升溫憂慮而起，強調不認為市場預期長期通脹
將升破聯儲的平均通脹目標２％。
她補充就業增長需要快過上月的表現，而在總統拜登提出的１﹒９萬億美元新刺激計劃實施
後，美國有望在明年達成充分就業。（ａｌ）
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