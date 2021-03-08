【債息飆高】美國十年期國債上周淡倉急增，債孳息率現於高位企穩

《經濟通通訊社８日專訊》據美國商品期貨交易委員會最新數據顯示，截至上周二
（２日），美國十年期國債孳息率期貨淨淡倉急增逾３３倍至９５６１１手，當中資產管理公司
的淡倉規模更創２０１６年以來最大。
美國十年期國債孳息率現升至１﹒５８２，企穩在上周高位接近１﹒６水平。（ａｌ）
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