【債息飆高】美國十年期國債上周淡倉急增，債孳息率現於高位企穩

《經濟通通訊社８日專訊》據美國商品期貨交易委員會最新數據顯示，截至上周二

（２日），美國十年期國債孳息率期貨淨淡倉急增逾３３倍至９５６１１手，當中資產管理公司

的淡倉規模更創２０１６年以來最大。

美國十年期國債孳息率現升至１﹒５８２，企穩在上周高位接近１﹒６水平。（ａｌ）

