【英國脫歐】英國歐盟事務顧問弗羅斯特：歐盟應摒棄敵意

《經濟通通訊社８日專訊》英國歐盟事務顧問弗羅斯特周日（５日）在《星期日電訊報》撰

文表示，歐盟應該摒棄敵意，以主權平等的前提與英國建立良好關係，並承諾將維護英國利益。

他亦再次為英國試圖理順脫歐後，英國與北愛爾蘭之間的貿易單邊行動作辯護，而首相約翰

遜則表示，英國和歐盟將解決脫歐後的技術問題，並表示在新關係的早期階段，這些問題必然會

發生。（ａｌ）

