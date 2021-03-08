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08/03/2021 15:29

【債息飆高】美債息持續高企，納指期貨近亞洲收市時段挫１﹒５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國債息持續高企，並接近１﹒６％水平，美股納指期貨近亞洲
收市時段挫１﹒５％。
　　道指３月期貨跌０﹒１７％或５３點，報３１４１２點。標指３月期貨跌０﹒５８％或２２
點，報３８１６點。納指３月期貨跌１﹒５％或１８９點，報１２４７４點。
　　美國指標十年期國債孳息率現報１﹒５９９％，接近上周高位１﹒６１３％，美元指數現升
０﹒１７％，報９２﹒１４。（ａｌ）

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