【債息飆高】美債息持續高企，納指期貨近亞洲收市時段挫１﹒５％

《經濟通通訊社８日專訊》美國債息持續高企，並接近１﹒６％水平，美股納指期貨近亞洲

收市時段挫１﹒５％。

道指３月期貨跌０﹒１７％或５３點，報３１４１２點。標指３月期貨跌０﹒５８％或２２

點，報３８１６點。納指３月期貨跌１﹒５％或１８９點，報１２４７４點。

美國指標十年期國債孳息率現報１﹒５９９％，接近上周高位１﹒６１３％，美元指數現升

０﹒１７％，報９２﹒１４。（ａｌ）

