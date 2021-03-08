【債息飆高】美國十年期債息見１﹒６１％，納指期貨挫近２％

《經濟通通訊社８日專訊》美國債息持續高企，最新突破１﹒６％，見１﹒６１％，美股納

指期貨最新跌２３５點或１﹒８６％，報１２４２８點。

道指期貨跌０﹒３７％或１１７點，報３１３４８點。標指期貨跌０﹒８３％或３１點，報

３８０７點。（ｅｃ）

