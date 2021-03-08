【債息飆高】美債息升新能源車股受壓，Ｔｅｌｓａ盤前跌近６％

《經濟通通訊社８日專訊》美國債息持續高企，一度高見１﹒６１％，最新報１﹒５９９％
，新能源車股受壓，美股Ｔｅｌｓａ盤前跌５﹒５％報５６５﹒０６美元，蔚來汽車挫６﹒５９
％報３５﹒６美元，小鵬汽車跌６﹒３５％報２６﹒２５美元。
美股納指期貨最新跌２７０點或２﹒１４％，報１２３９３點。
道指期貨跌０﹒４９％或１５５點，報３１３１０點。標指期貨跌１﹒０５％或４０點，報
３７９８點。（ｅｃ）
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