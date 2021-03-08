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即市新聞

08/03/2021 10:13

《窩輪豪情－梁業豪》買盤集中於紅籌股，科技股沽壓未散

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、綜合
企業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為港燈
（０２６３８）、中銀香港（０２３８８）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選小米（０１８１０）、農夫山泉（０９６３３）與新地（０００１６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與綜合企業。此外，恆生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港燈、工商銀行與中銀香港，可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股票，則宜首選新地、小米與京東集團（０９６１８）。
　　恆指期貨略為高開後，於２９３４１遇到不輕的即市阻力。好友正欲將即市防線推上
２９０９８，價位的上升動力較預期為弱。主要沽壓仍落於科技股身上，配合上周五（５日）納
指表現較道指為差的現象。紅籌股的升幅最為明顯，主要買盤集中於中海油（００８８３）與中
移動（００９４１），而紅籌指數成分中，五分一創了５２周新高價。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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