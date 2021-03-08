《談國論企－黎偉成》推進改革創新推動高質量發展

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，最惹

人注目的肯定是指所出今年「要集中精力推進改革創新、推動高質量發展」，重點當然是在於創

新，更要發揮驅動發展的高度積極作用。此當為經濟今後穩中有進和不斷提質發展的十分重要力

量，更是對美帝國霸權處處反華壓華的最佳回應，當然同時要反制美帝劣行。



＊深入謀劃推進科技創新２０３０年重大項目＊



李克強在全國人大十三屆四次會議開幕所發表的《政府工作報告》，對２０２１年發展的看

法為「仍面臨不少風險挑戰，但經濟長期向好的基本面沒有改變」，並表示經濟增速是綜合性指

標和「今年預期目標設定為６％」，和「造好今年工作要更好統籌疫情防控和經濟社會發展」，

把「疫情防控」置於「經濟社會發展」之前，有十分重要的現實意義和作用，因中國的國內生產

總值ＧＤＰ於２０２０年的增長為２﹒３％，乃「經過艱苦努力，我們率先實現復工復產，經濟

恢復好於預期」的表現，可見防控好疫情才可以使經濟真真正正的由底谷回升及復甦。我在

２０２０年１２月４日預期中國ＧＤＰ增長為６﹒５％。

《政府工作報告》提出的多個主要經濟預期目標和相關任務，我最關注的為「依靠創新推動

實體經濟高質發展，培育壯大新動能」一條，重要之處為：只有創新，才能夠高質發展，才有新

動能，而（甲）在政策層面，主調乃「促進科技創新與實體經濟深度融合，更好發揮創新驅動發

展作用」，即要提升科技創新能力，而李克強所提出深入謀劃推進「科技創新２０３０－－－－

重大項目」，具高度重要性和關鍵性，因此舉乃可以落實好關鍵核心技術攻關工程，和改革科技

重大專項實施方式，推廣「揭榜掛帥」等機制。

相關政策，最首要的當然是（１）強化國家戰略科技力量，重點在於要「推進國家實驗室建

設」，以完善科技項目和創新基地布局。要建設國家實驗室，無疑是稍遲之舉，惟中國的科技研

發和所取得的成就乃近一兩個年代之事，故「遲」又不算太遲，適時。

不僅國家級的科研建設，還有（２）支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心，增強

國家自主創新示範區等帶動作用；發展疾病防治攻關等民生科技；（３）促進科技開放合作，而

這要有（４）加強知識產權保護的政策支持。

支持科研的政策，當然要有具體的政策性措施，《政府工作報告》提出：基礎研究是科技創

新的源頭，要健全穩定支持機制，大幅增加投入，中央本級基礎研究支出增長１０﹒６％，落實

擴大經費使用自主權政策，完善項目評審和人才評價機制，切實減輕科研人員不合理負擔，使他

們能夠沉下心來致力科學探索，以「十年磨一劍」精神在關鍵核心領域實現重大突破。



＊拓展產學研用融合通道健全科技成果產權激機制＊



相關政策性的主要做法，有（乙）「運用市場化機制激勵企業創新」，此舉重點在於「企業

創新」，即要把科技創新的研究式層面，轉化到應用科技層面，由是《政府工作報告》指出：（

Ｉ）「強化企業創新主體地位，鼓勵領軍企業組建創新聯合體，拓展產學研用融合通道，健全科

技成果產權激機制，完善創業投資監管體制和發展政策，縱深推進大眾創業萬眾創新」，言之寥

寥，涉及的內容相當廣泛，尤其值得注意的是所指的「產學研用」融合：「產」，當然是指企業

的生產，就是要讓科技研發有應用之地；「學」，所指的應主要是院校，但更重要的是要各級學

校能夠在基本層面，在有條件的基礎下發展科技研究，以便達致「研」與「用」的目標和效益

。

具體的支持企業「產學研用」的科技創新做法，乃（ＩＩ）「延續執行企業研發費用加計扣

除７５％，將製造業企業加計扣除比例提高到１００％，用稅收優惠機制激勵企業加大研發投入

，著力推動企業以創新引領發展」，乃以稅率為主的稅項支持，不再是過去的相當於直接式的「

補貼」，最大的差異在於要企業研發有成才有稅務優惠，亦封住了美帝國霸權主義者的胡說與八

道。

此為中央在２０２０年１２月１６日至１８日舉行經濟工作會議確定２０２１年的８大重點

任務。會議把（１）確定科技創新新方向和重點，作為著力解決制約國家發展和安全難題重點之

重，並（２）具體落實於增強產業鏈供應鏈自主可控能力，不僅由過去多年要自力更生，明顯提

質升級為自主創新甚至科技創新的新階段，更重要的是可以在相當程度化解以美國牽頭拉動的仇

華壓華的圍堵，確保國民經濟可以維持穩中有進發展，邁向全面建成小康社會目標。

（科技創新，《政府工作報告》之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

