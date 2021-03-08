《外匯達仁－盧楚仁》大宗商品飆升反帶動美匯強勢

《外匯達仁》美匯指數上周五（５日）終向上突破兩大阻力９１﹒６０２及９１﹒７４６，

主要是上周五公布的就業數據進一步改善所導致。今早（８日）美匯進一步向上主要受惠於美國

參議院通過拜登的１﹒９萬億美元紓困方案所帶動，雖然參議院刪去最低工資由每小時７﹒２５

美元加至１５美元的條款，但外匯市場亦視之為利好美匯的因素。當然，美國十年期債息節節向

上亦幫助美匯破位而上。



美國十年期債息在上星期五一度曾高見１﹒６３％，再創一年新高。美債息之所以強勢，除

了經常老生常談的炒美國經濟復甦之外，另一個主因就是環球大宗商品價格大幅飆升，再加上美

國經濟復甦令金融市場預期美國通脹將加快升溫。熟悉商品價格和美匯關係的都知道，美匯強勢

其實對商品價格不利，尤其是金價方面。但今年初以來，一眾大宗商品價格無視美元轉強而繼續

飆升，出現了和美元同步上升的現象。故今次的現象要小心理解才可以明白箇中原因，以避免分

析錯誤。



在環球多國接種疫苗後，金融市場全面炒作經濟復甦概念，但其實不單止復甦概念，個別大

宗商品亦出現了供不應求庫存減少的現象，例如銅就是一個例子，令銅價甚至油價無視美元轉強

而繼續上升。去年８月至今，油價基本上和美國十年期債息都是同步，由此可知大宗商品價格急

升也是帶動美國十年期債息上升背後的動力。



大宗商品價格大幅飆升，令金融市場自然萌生通脹出現的預期，通脹預期出現令聯儲局不會

再加碼寬鬆貨幣政策，通脹預期出現亦帶動美國債息全面向上，況且美國債息急升令到對其他工

業國的債息差擴闊，繼而更加有利美元走勢。所以美元和大宗商品（除黃金之外）出現了完全同

步的罕有現象。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

