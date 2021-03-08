  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 15:04

《外匯達仁－盧楚仁》大宗商品飆升反帶動美匯強勢

　　《外匯達仁》美匯指數上周五（５日）終向上突破兩大阻力９１﹒６０２及９１﹒７４６，
主要是上周五公布的就業數據進一步改善所導致。今早（８日）美匯進一步向上主要受惠於美國
參議院通過拜登的１﹒９萬億美元紓困方案所帶動，雖然參議院刪去最低工資由每小時７﹒２５
美元加至１５美元的條款，但外匯市場亦視之為利好美匯的因素。當然，美國十年期債息節節向
上亦幫助美匯破位而上。

　　美國十年期債息在上星期五一度曾高見１﹒６３％，再創一年新高。美債息之所以強勢，除
了經常老生常談的炒美國經濟復甦之外，另一個主因就是環球大宗商品價格大幅飆升，再加上美
國經濟復甦令金融市場預期美國通脹將加快升溫。熟悉商品價格和美匯關係的都知道，美匯強勢
其實對商品價格不利，尤其是金價方面。但今年初以來，一眾大宗商品價格無視美元轉強而繼續
飆升，出現了和美元同步上升的現象。故今次的現象要小心理解才可以明白箇中原因，以避免分
析錯誤。

　　在環球多國接種疫苗後，金融市場全面炒作經濟復甦概念，但其實不單止復甦概念，個別大
宗商品亦出現了供不應求庫存減少的現象，例如銅就是一個例子，令銅價甚至油價無視美元轉強
而繼續上升。去年８月至今，油價基本上和美國十年期債息都是同步，由此可知大宗商品價格急
升也是帶動美國十年期債息上升背後的動力。

　　大宗商品價格大幅飆升，令金融市場自然萌生通脹出現的預期，通脹預期出現令聯儲局不會
再加碼寬鬆貨幣政策，通脹預期出現亦帶動美國債息全面向上，況且美國債息急升令到對其他工
業國的債息差擴闊，繼而更加有利美元走勢。所以美元和大宗商品（除黃金之外）出現了完全同
步的罕有現象。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
開市Good Morning08/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪短炒買入
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
中國故事05/03/2021
《神州經脈》今年經濟增長目標6％以上　A股震盪下挫後持穩收市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>