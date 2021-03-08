【兩會焦點】馬化騰出席兩會逾一年來首露面，身形消瘦稍見疲態

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》騰訊（００７００）公司董事會主席兼首席

執行官馬化騰３月４日上午出席了廣東代表團議案討論會。這是馬化騰時隔一年多的公開露面，

也是去年因腰傷請假之後，再次亮相兩會現場。據《南方日報》一段視頻報道，馬化騰瘦了一大

圈，不算特別精神，會上他曾走動和人大代表交談，站立期間手靠椅背，看來腰傷仍未完全痊癒

。

馬化騰這次帶來制定《自然保護地法》的議案，目的是想建議國家建立統一規範高效的自然

保護地管理體制，確立相關法律原則和基本制度體系，探索機制創新。馬化騰今次議案是以《自

然保護地立法研究》為基礎，而該項研究是由騰訊公益和清華大學法學院合作歷時兩年所得出的

。

去年年底，馬化騰曾介紹過個人情況，稱因腰椎間盤突出和疫情原因，他一直在家雲辦公。

根據資料，馬化騰的腰椎問題屬舊患，做過幾次腰椎手術，他曾因腰痛缺席２０１９年１０月的

烏鎮互聯網大會、同年年底的騰訊新年晚會，以及去年的兩會；而早在２０１４年的全國兩會，

馬化騰也曾因腰椎病未能到場。

據內媒此前報道，馬化騰今年擬提交多份書面建議，涉及鄉村振興、新就業、碳中和、數字

治理、粵港澳大灣區、生態環保等領域。在數字治理方面，馬化騰建議在互聯網教育、互聯網醫

療、金融科技等特定領域，開展政府引導、市場參與的創新試點，試圖解決當前平台經濟中出現

的各種摩擦和亂象。

