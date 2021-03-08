【兩會焦點】李克強參加廣西團審議：促進經濟穩中加固、行穩致遠

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李克強６日在參加廣西代表團審

議時表示，今年要落實好「六穩」、「六保」各項任務，繼續圍繞市場主體急需實施好宏觀政策

，幫助企業特別是中小微企業恢復元氣、增強活力，保持經濟運行在合理區間，促進經濟穩中加

固、行穩致遠。

李克強強調，廣西要對接國家重大戰略和未來區域全面經濟夥伴關係協定落地實施，發揮好

北部灣等區位優勢，抓住機遇進一步提升沿海沿邊開放水平，擴大和深化國際合作，實現互利共

贏。



＊李克強：繼續支持蔗糖產業發展＊



廣西大學教授陳保善建議，希望國家加大政策支持，以科技創新提升廣西糖業發展競爭力。

李克強表示，蔗糖生產看似小，但事關國家發展大局，與老百姓的實際生活息息相關。政府會繼

續支持蔗糖產業發展，希望有關方面也要持續推進科技創新，努力提高蔗糖產業的競爭力。

另外，李克強４日參加了經濟界委員聯組會。李克強表示，保持宏觀政策連續性、穩定性、

可持續性，保持經濟運行在合理區間，避免大起大落，穩定市場預期。緊扣民生改善需求釋放內

需潛力，鞏固經濟穩定恢復基礎。激勵企業提高創新能力，發展數字經濟等新興產業，穩固提升

產業鏈供應鏈。培育壯大節能環保產業，提高綠色低碳發展水平。

