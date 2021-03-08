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08/03/2021 08:18

【兩會焦點】習近平：深化醫藥衛生體制改革，健全分級診療制度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家主席習近平６日與參加政協會議的醫藥
衛生界和教育界委員會面時表示，要深化醫藥衛生體制改革，努力在健全分級診療制度、現代醫
院管理制度、全民醫保制度、藥品供應保障制度、綜合監管制度等方面取得突破。
　　習近平稱，要做好中醫藥守正創新、傳承發展工作，建立符合中醫藥特點的服務體系、服務
模式、管理模式、人才培養模式，使傳統中醫藥發揚光大。要科學總結和評估中西藥在治療新冠
肺炎方面的效果，用科學的方法說明中藥在治療新冠肺炎中的療效。要集中力量開展關鍵核心技
術攻關，加快解決一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域「卡脖子」問題。要繼續加大醫
保改革力度，常態化制度化開展藥品集中帶量採購，健全重特大疾病醫療保險和救助制度，深化
醫保基金監管制度改革，守好人民群眾的「保命錢」、「救命錢」。
　
＊要增強教育服務創新發展能力＊
　
　　此外，習近平強調，要從中國改革發展實踐中提出新觀點、構建新理論，努力構建具有中國
特色、中國風格、中國氣派的學科體系、學術體系、話語體系。要圍繞建設高質量教育體系，以
教育評價改革為牽引，統籌推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革。要增強教育服
務創新發展能力，培養更多適應高質量發展、高水平自立自強的各類人才。對群眾反映強烈的突
出問題，對打著教育旗號侵害群眾利益的行為，要緊盯不放，堅決改到位、改徹底。

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