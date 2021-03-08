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08/03/2021 09:00

【兩會焦點】人行官員建議在廣期所推出碳金融產品及碳市通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》全國人大代表、人民銀行廣州分行行長白鶴
祥建議，國家可結合廣州期貨交易所註冊設立的契機，適時推出碳期貨、碳掉期、碳期權等碳金
融衍生產品，大力推動碳質押、碳回購、碳托管等融資業務發展；以區塊鏈為基礎，將碳資產上
鏈，使碳交易信息透明、安全、便捷，實現碳資產數字化，推動發展數字碳資產；另借鑒互聯互
通機制建設經驗，探索設立「碳市通」。
　　廣州期貨交易所為內地第五家期貨交易所，剛於本年初成立，註冊資本３０億元人民幣，港
交所（００３８８）入股７％，其他股東包括另外四家內地期交所及中國平安（０２３１８）（
滬：６０１３１８）等。
　　白鶴祥認為，推動形成豐富的碳金融產品體系，有利於滿足市場參與主體的多樣化的需求，
更有利於充分發揮碳市場在價格發現、資產配置、風險管理、引導資金融通等方面功能。
　　白鶴祥又指出，對標碳達峰碳中和目標，不斷擴大碳市場的行業覆蓋範圍，遵循適度從緊的
原則確定碳配額總量，合理確定免費分配與有償分配比例，確保形成合理碳價。在風險可控的前
提下，適當降低市場准入門檻，允許更多個人類、機構類等投資性交易主體直接參與碳排放權交
易，通過交易主體多元化、參與主體的差異化，著力提高碳市場的流動性和成交活躍度。加快完
善與碳市場配套的帳戶開立、登記、託管、清算、結算等金融市場基礎設施，為參與主體入市提
供便利。

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