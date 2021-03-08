【兩會焦點】王毅：美國打著人權旗號干涉別國內政，製造諸多麻煩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》十三屆全國人大四次會議７日舉行記者會，

國務委員兼外交部長王毅出席。對於媒體提問為了穩定中美關係，中方能否在南海、台灣、新疆

、香港和西藏等議題作讓步，王毅表示，談到中美關係，首先還是要恪守不干涉別國內政這個原

則，這是《聯合國憲章》的明確規定，也是國際關係的基本准則，包括中美在內，各國都應切實

遵守。香港和西藏等議題都是中國的內部事務。中國做得好不好，中國人民最有發言權；中國應

該怎麼做，中國人民才是主人翁。

王毅表示，中方願在尊重國家主權前提下，與各方增信釋疑，講明事實真相。但絕不接受毫

無根據的指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。長期以來，美國動輒打著所謂民主、人權旗號

肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。美方應早日意識到這

一點，否則這個世界仍將不得安寧。



＊冀美方盡快解除對中美合作設置的各種不合理限制＊



王毅指出，作為兩個社會制度不同的國家，中美之間有分歧有矛盾在所難免，關鍵是要通過

坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。作為世界前兩大經濟體，中美之間在利

益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平公正基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，

而不是相互攻擊、零和博弈。更重要的是，無論從兩國還是世界人民的共同利益出發、合作，都

應當成為中美雙方追求的主要目標。中美可以合作，需要合作的清單就放在我們面前，包括抗擊

疫情、經濟復甦、氣候變化等等，我們願本著開放態度與美方探討和深化合作。希望美方與中方

相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

