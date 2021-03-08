【聚焦人幣】瑞銀預計年底人民幣兌美元年底升到６﹒４左右

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》瑞銀首席經濟學家汪濤今日在媒體電話會議

上表示，預計今年人民幣兌美元可能進一步升值，年底到６﹒４左右，取決於美元的走勢，但升

值空間沒有去年那麼大。

她表示，在美國出台超強刺激措施下，美元仍有走弱的壓力。另外，中國也在不斷吸引外資

進入中國，可能會放鬆一些國內資本到海外投資，因此今年人民幣的升幅是有限的。

