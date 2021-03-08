【兩會焦點】栗戰書：人大將就完善香港選舉制度定法律「組合拳」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》全國人大會議下午在人民大會堂舉行第二次

全體會議。全國人大常委會委員長栗戰書作報告稱，去年８月、１１月先後通過關於香港第六屆

立法會繼續履行職責的決定、關於香港立法會議員資格問題的決定，本次大會將作出關於完善香

港特別行政區選舉制度的決定，之後常委會將根據這一決定修改完善相關法律打出一套法律的「

組合拳」。人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益切實履行法定職責為維護香港憲

制秩序、打擊「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

報告稱，全國人大維護香港特政區憲制秩序、法治秩序。２０１９年發生「修例風波」香港

法治和社會秩序遭遇嚴重衝擊，「一國兩制」受到嚴重挑戰。十三屆全國人大三次會議作出關於

建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定後，常委會迅速行動，於去

年６月連續召開兩次會議，審議通過香港特別行政區維護國家安全法，並決定將其列入香港基本

法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施，扭轉了香港在國家安全領域長期「不設防」的嚴

峻局面。

