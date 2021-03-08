【兩會解讀】瑞銀：兩會帶來三大政策利好

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》瑞銀中國策略研究主管劉鳴鏑近日發布的中

國股票策略報告中提到，兩會帶來三大政策利好。

一是「十四五」規劃綱要提出，２０２１年－２０２５年，中國要力爭實現７％的研發投入

年增長，並上調基礎科研預算，力爭到２０２５年底建成現代工業體系。瑞銀指出，大的轉變是

技術布局從商業化和業務聚合轉向實現技術突破，將利好５Ｇ、物聯網、雲計算、智能基礎設施

、高端制造及整個數字經濟。

二是「十四五」規劃中提出的污染控制目標是到２０３０年將ＧＤＰ單位能耗降低

１３﹒５％、二氧化碳排放量降低１８％。這對可再生能源、環保、電動車和電池製造商有正面

意義，對燃煤發電運營商及設備制造商、油氣行業的意義為負面。

此外，「十四五」規劃還提出，政府將提高低收入群體收入並擴大中等收入群體數量；提升

勞動年齡人口的平均受教育水平；推動全民參與體育鍛煉，目標是將中國人均壽命增加一年；實

施應對人口老齡化的全國性戰略，包括推遲法定退休年齡、將基本退休醫療保險參保率提高至

９５％。瑞銀認為，大眾市場消費（包括教育、娛樂和旅遊）、保險、醫療企業將獲益。

