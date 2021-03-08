  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 11:01

《娥姐錦囊－張賽娥》香港ＳＰＡＣ上市有優勢，風險創新要平衡

　　《娥姐錦囊》近期企業透過特殊目的收購公司（Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，ＳＰＡＣ）上市蔚然成風，除了紐約因此再度成為
全球新股中心，英國針對ＳＰＡＣ更改制度外，香港政府近日亦要求港交所（００３８８）及監
管機構，研究推動ＳＰＡＣ在港上市，希望分一杯羹。雖然香港在有關市場發展上佔優，但仍須
在增加新集資渠道和保障投資者兩方面取得平衡。

＊單靠管理團隊號召力＊

　　ＳＰＡＣ是一種沒有營運業務的空殼公司，唯一的目的是透過首次公開發行（ＩＰＯ）募集
資金後，專門去收購有前景的未上市公司，變相讓被併購的公司可以借殼上市；換句話說，
ＳＰＡＣ是一種讓私人企業能夠「借殼上市」的公司。ＳＰＡＣ在申請ＩＰＯ集資時，其實還未
確定併購對象，要併購的目標公司待ＳＰＡＣ經由ＩＰＯ募集完資金上市後，才由ＳＰＡＣ的管
理團隊物色適合的併購目標；只是先瞎挺管理團隊，就像開出一張空白支票，所以ＳＰＡＣ也被
稱為「空白支票公司」（Ｂｌａｎｋ－Ｃｈｅｃｋ　Ｃｏｍｐａｎｙ）。
　　ＳＰＡＣ必須在一定的期限內物色到併購目標，並完成併購。否則，ＳＰＡＣ將被逼清算解
散，將信託資產返還給股東。通常ＳＰＡＣ從ＩＰＯ結束到完成併購，必須在２４個月之內完成


＊港股規模和活躍度均勝星洲＊

　　由於投資者在未掌握具體投資項目時，單靠管理團隊的號召力，便投入資金，故投資風險相
對較高，其實企業以ＳＰＡＣ形式上市由來已久，只是當前市場資金充裕，疫情下實體公司又不
敢大舉投資，才令ＳＰＡＣ制度突然盛行。
　　新加坡據報有意最快年內引入ＳＰＡＣ融資機制，有望成為亞洲首個供ＳＰＡＣ掛牌上市的
主要交易所，而香港正急起直追，儘管香港未必飲到頭啖湯，但本港股市的規模和活躍程度均勝
星洲，因此在市場發展上，仍具優勢，就算港交所未能成為先行者，也可參考其他市場發展的經
驗，取長補短，填補風險缺口。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
中國故事05/03/2021
《神州經脈》今年經濟增長目標6％以上　A股震盪下挫後持穩收市
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】林鄭：修改基本法附件工作刻不容緩　港府將全力以赴
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】人大審議香港選舉制　雷鼎鳴：意料之內
財經熱話05/03/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》福壽園舊經濟股業務獨特　業績或有驚喜小注吸納
FOCUS05/03/2021
【FOCUS】「6%以上」目標藏深意　十四五謀總體國家安全
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>