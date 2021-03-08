《娥姐錦囊－張賽娥》香港ＳＰＡＣ上市有優勢，風險創新要平衡

《娥姐錦囊》近期企業透過特殊目的收購公司（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ

Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ，ＳＰＡＣ）上市蔚然成風，除了紐約因此再度成為

全球新股中心，英國針對ＳＰＡＣ更改制度外，香港政府近日亦要求港交所（００３８８）及監

管機構，研究推動ＳＰＡＣ在港上市，希望分一杯羹。雖然香港在有關市場發展上佔優，但仍須

在增加新集資渠道和保障投資者兩方面取得平衡。



＊單靠管理團隊號召力＊



ＳＰＡＣ是一種沒有營運業務的空殼公司，唯一的目的是透過首次公開發行（ＩＰＯ）募集

資金後，專門去收購有前景的未上市公司，變相讓被併購的公司可以借殼上市；換句話說，

ＳＰＡＣ是一種讓私人企業能夠「借殼上市」的公司。ＳＰＡＣ在申請ＩＰＯ集資時，其實還未

確定併購對象，要併購的目標公司待ＳＰＡＣ經由ＩＰＯ募集完資金上市後，才由ＳＰＡＣ的管

理團隊物色適合的併購目標；只是先瞎挺管理團隊，就像開出一張空白支票，所以ＳＰＡＣ也被

稱為「空白支票公司」（Ｂｌａｎｋ－Ｃｈｅｃｋ Ｃｏｍｐａｎｙ）。

ＳＰＡＣ必須在一定的期限內物色到併購目標，並完成併購。否則，ＳＰＡＣ將被逼清算解

散，將信託資產返還給股東。通常ＳＰＡＣ從ＩＰＯ結束到完成併購，必須在２４個月之內完成

。



＊港股規模和活躍度均勝星洲＊



由於投資者在未掌握具體投資項目時，單靠管理團隊的號召力，便投入資金，故投資風險相

對較高，其實企業以ＳＰＡＣ形式上市由來已久，只是當前市場資金充裕，疫情下實體公司又不

敢大舉投資，才令ＳＰＡＣ制度突然盛行。

新加坡據報有意最快年內引入ＳＰＡＣ融資機制，有望成為亞洲首個供ＳＰＡＣ掛牌上市的

主要交易所，而香港正急起直追，儘管香港未必飲到頭啖湯，但本港股市的規模和活躍程度均勝

星洲，因此在市場發展上，仍具優勢，就算港交所未能成為先行者，也可參考其他市場發展的經

驗，取長補短，填補風險缺口。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

