【北水炒Ｄ乜】北水淨流出８４億人幣，買中移動思摩爾沽騰訊美團

《經濟通通訊社８日專訊》油價急升，市場憂慮通脹升溫，美國十年債息再度升至１﹒６％

水平，科技股明顯受壓，拖累港股高開低走，高開２６４點報２９３６２後，甫開升２８８點，

見２９３８６點全日高，之後掉頭向下，午後中段愈跌愈急，恆指曾急挫６７６點，低見２８４

２２；最終收市跌５５７點或１﹒９２％，報２８５４０，連跌三日。

按額度計算，北水全日淨流出８４億元人民幣，上周五（５日）淨流入４６﹒４億元人民幣

。北水淨買入最多的個股依次是中國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）、中芯國

際（００９８１）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港

交易所（００３８８）。

主板成交２７６７﹒８億元增加１５﹒１％。其中港股通成交７８５﹒８億元，佔總成交

２８﹒４％。



＊北水撤出科技股，淨流出近３０億騰訊＊



中移動先升後回，跌１﹒０６％報５６﹒２５元，北水淨買入２﹒３億元。

思摩爾國際跌８﹒８５％報５６﹒６５元，北水淨買入０﹒１億元。

科技股重傷，騰訊跌５﹒３８％報６４２﹒５元，北水淨賣出２９﹒８億元。

美團跌８﹒３７％報３０８﹒８元，北水淨賣出２５﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） ２﹒２９

思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒０７

中芯國際 （００９８１） ０﹒０４



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２９﹒８５

美團 （０３６９０） －２５﹒６３

香港交易所 （００３８８） －１５﹒５９

藥明生物 （０２２６９） －１３﹒８７

比亞迪股份 （０１２１１） －５﹒９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

