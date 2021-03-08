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08/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出８４億人幣，買中移動思摩爾沽騰訊美團

　　《經濟通通訊社８日專訊》油價急升，市場憂慮通脹升溫，美國十年債息再度升至１﹒６％
水平，科技股明顯受壓，拖累港股高開低走，高開２６４點報２９３６２後，甫開升２８８點，
見２９３８６點全日高，之後掉頭向下，午後中段愈跌愈急，恆指曾急挫６７６點，低見２８４
２２；最終收市跌５５７點或１﹒９２％，報２８５４０，連跌三日。
　　按額度計算，北水全日淨流出８４億元人民幣，上周五（５日）淨流入４６﹒４億元人民幣
。北水淨買入最多的個股依次是中國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）、中芯國
際（００９８１）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港
交易所（００３８８）。
　　主板成交２７６７﹒８億元增加１５﹒１％。其中港股通成交７８５﹒８億元，佔總成交
２８﹒４％。

＊北水撤出科技股，淨流出近３０億騰訊＊

　　中移動先升後回，跌１﹒０６％報５６﹒２５元，北水淨買入２﹒３億元。
　　思摩爾國際跌８﹒８５％報５６﹒６５元，北水淨買入０﹒１億元。
　　科技股重傷，騰訊跌５﹒３８％報６４２﹒５元，北水淨賣出２９﹒８億元。
　　美團跌８﹒３７％報３０８﹒８元，北水淨賣出２５﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒２９
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　０﹒０７
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　０﹒０４

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－２９﹒８５
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－２５﹒６３
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　－１５﹒５９
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　－１３﹒８７
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－５﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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