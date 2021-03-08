《美元走勢－羅明立》歐元兌美元初步支持位１﹒１８５０附近

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒４９ １０８﹒３３ １０８﹒４２

歐元╱美元 １﹒１９３２ １﹒１８９９ １﹒１９０２

英鎊╱美元 １﹒３８５９ １﹒３８０９ １﹒３８２３

美元╱瑞郎 ０﹒９３２３ ０﹒９２９８ ０﹒９３２３

美元╱港元 ７﹒７６７６ ７﹒７６１８ ７﹒７６６５

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《美元走勢》美國參議院通過１﹒９萬億美元刺激方案，待眾議院本周表決批準便可落實。

上周五（５日）公布的２月就業數據強勁，非農就業職位增加３７﹒９萬份，高於預期的

１９﹒８萬份；失業率輕微降至６﹒２％，創去年３月以來新低。多個消息都推高通脹升溫預期

，美國１０年期債息一度升越１﹒６厘，美股則先跌後急彈。

美匯繼續走強至９２水平，歐元一度跌穿１﹒１９，英鎊亦逼升５０天線的１﹒３７５０。

根據美國商品期貨交易委員會公布的數據顯示，截至３月２日於芝加哥期貨市場上買賣的外匯期

貨中，美元的淨空倉金額降至２７８﹒０億美元，主要受美債息率抽升影響。市場關注歐央行是

否會更改購債規模以應對債息上升，歐元兌美元在短期內預料承壓，初步支持位１﹒１８５０附

近，初步阻力位１﹒１９５０╱７０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８７０ １﹒２０００ １﹒１８２０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒１７８０ １﹒３９００ １﹒３７３５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

