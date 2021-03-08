  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 16:13

《美元走勢－羅明立》歐元兌美元初步支持位１﹒１８５０附近

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４９　　　１０８﹒３３　　　１０８﹒４２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９３２　　　１﹒１８９９　　　１﹒１９０２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８５９　　　１﹒３８０９　　　１﹒３８２３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３２３　　　０﹒９２９８　　　０﹒９３２３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７６　　　７﹒７６１８　　　７﹒７６６５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國參議院通過１﹒９萬億美元刺激方案，待眾議院本周表決批準便可落實。
上周五（５日）公布的２月就業數據強勁，非農就業職位增加３７﹒９萬份，高於預期的
１９﹒８萬份；失業率輕微降至６﹒２％，創去年３月以來新低。多個消息都推高通脹升溫預期
，美國１０年期債息一度升越１﹒６厘，美股則先跌後急彈。
　　美匯繼續走強至９２水平，歐元一度跌穿１﹒１９，英鎊亦逼升５０天線的１﹒３７５０。
根據美國商品期貨交易委員會公布的數據顯示，截至３月２日於芝加哥期貨市場上買賣的外匯期
貨中，美元的淨空倉金額降至２７８﹒０億美元，主要受美債息率抽升影響。市場關注歐央行是
否會更改購債規模以應對債息上升，歐元兌美元在短期內預料承壓，初步支持位１﹒１８５０附
近，初步阻力位１﹒１９５０╱７０。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８７０　　　１﹒２０００　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒１７８０　　　１﹒３９００　　　１﹒３７３５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/03/2021
地緣政局緊張+經濟復甦預期　布油逾一年高位「三桶油」逆市炒高
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
開市Good Morning08/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪短炒買入
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>