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08/03/2021 11:49

【新冠疫苗】聶德權及陳肇始就疫苗接種計劃下午２點半會見傳媒

　　《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始教授下午
２時３０分在政府總部就２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃會見傳媒。
　　本港近日有２人接種科興疫苗後死亡。呼吸系統專科醫生梁子超表示，內地科興疫苗無論在
本港、土耳其、南美或內地，都未見在廣泛使用後，會令接種者本身的慢性疾病惡化，認為背景
發病率仍符合預期，現階段無須暫停疫苗接種計劃。（ｂｉ）

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