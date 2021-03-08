鐵塔：今年資本開支３００億人幣，料非塔類收入貢獻逐步增加

《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布２０２０年全年業績，被問及公司

的資本開支，集團總會計師高春雷於電話會議表示，由於２０２０年市場的建設需求較高，以及

積極佈局跨行業及能源（兩翼）業務所致，因此資本開支超出年初預期的２８０億元（人民幣．

下同），預計２０２１年將預留約３００億元作資本開支，當中５Ｇ站址及共享改造佔約１８４

億元、兩翼業務拓展約４５億元、系統維護約３７億元，其餘將用於資訊科技發展。

集團董事長佟吉祿表示，２０２０年及２０２１年仍處於５Ｇ規模建設階段，公司指引今年

新建５Ｇ基站超過６０萬個，又料隨著５Ｇ基建增加，５Ｇ的收入貢獻會逐年增加，預計

２０２１年塔類收入會較去年保持穩健增長，而兩翼業務則有快速規模發展，對總收入增長貢獻

進一步加強，意味非塔類收入貢獻未來將會逐步增加。



＊派息比率６８％，暫未有「回Ａ」上市計劃＊



至於派息方面，佟吉祿指出，自公司上市以來投資者一直關注派息，公司注意到資本市場的

需求，是次派息比率達６８％，按年提升８個百分點，未來將根據公司盈利情況、資本開支需求

及現金流水平等因素適量調整派息，提高股東回報。他又指，公司暫時未有「回Ａ」上市計劃。

集團總經理顧曉敏表示，中國移動（００９４１）及中國廣電的共建共享是好的事情，公司

一直關注並大力支持，認為合作共建有利於５Ｇ網絡規模快速發展，推動行業增長，長遠來說亦

有利於鐵塔的可持續發展。至於未來會否增長公司的收入，他就認為要視乎情況決定，強調公司

有與移動及廣電緊密聯繫。（ｃｗ）

