【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ獲安聯集團ＡｌｌｉａｎｚＸ領投近６億元

《經濟通通訊社８日專訊》ＷｅＬａｂ（匯立金融控股）宣布，獲安聯集團旗下的數碼投資

部門ＡｌｌｉａｎｚＸ領投近６億港元（約７５００萬美元）。自ＷｅＬａｂ於２０１３年創立

以來，獲全球著名投資者支持，已累計超過４６億港元（約逾６億美元）戰略融資。

同時，ＷｅＬａｂ與安聯集團建立戰略合作關係，合力推動亞洲金融科技發展。新資金及戰

略合作將進一步加速ＷｅＬａｂ拓展其泛亞洲金融科技平台及業務。

透過這次的融資及戰略合作關係，ＷｅＬａｂ期望以創新的虛擬銀行科技及市場經驗結合安

聯在保險及資產管理的專業能力，為客戶帶來全新的金融科技服務體驗，戰略合作內容將包括透

過虛擬銀行推出亞洲領先的智能理財顧問服務；以及在亞洲新興市場探索創新投資和保險產品服

務。

ＷｅＬａｂ創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，非常高興安聯集團成為新投資者和戰略合作

夥伴，這是一個在金融科技行業中前所未見的四方共贏合作，結合ＷｅＬａｂ在虛擬銀行、創新

科技以及安聯在保險、資產管理方面的優勢。ＷｅＬａｂ將加快招聘進度，並會繼續在員工及企

業文化投放資源以支持公司發展，今年目標是加設約１００個創科職位。（ｂｉ）

