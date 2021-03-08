【夜期時段】即月期指最新報２８４５３點，跌２５點，低水８８點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４９０點，升１２點，低水５１

點，最新報２８４５３點，跌２５點，低水８８點，合約成交３５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０３５點，升１０點，高水２０點，最新報１１０１６

點，跌９點，高水１點，合約成交３９３張。

