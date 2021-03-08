【新冠疫苗】疫苗臨床事件評估專家委員會傍晚６時１５分見記者

《經濟通通訊社８日專訊》新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日就三宗懷疑與接種新冠疫

苗後出現嚴重的異常事件報告舉行會議。專家委員會的共同召集人孔繁毅和李卓廣，將於傍晚６

時１５分將在政府總部會見傳媒。衞生署衞生防護中心總監林文健和衞生署助理署長（藥物）陳

凌峯亦會出席。（ｂｉ）

