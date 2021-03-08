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即市新聞

08/03/2021 19:20

《再戰明天》中國公布貨幣供應，九龍倉中電信派業績

　　《經濟通通訊社８日專訊》明日，中國公布２月貨幣供應，及九龍倉集團（００００４）等
派業績，料為市場焦點。

＊澳洲央行總裁發表講話＊

　　在北京，全國人大政協會議繼續召開，其中人大周四（１１日）閉幕。在外圍重要經濟活動
上，本港時間６：００ａｍ澳洲央行總裁洛威發表講話；７：０５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總
裁柯普朗參加有關美國和全球經濟問題的談話。
　　數據方面，明日，中國公布２月貨幣供應Ｍ１，年率料由１４﹒７％降至１１﹒１％；２月
貨幣供應Ｍ２年率料維持於９﹒４％。本港時間７：５０ａｍ，日本公布第四季國內生產總值，
季率料由５﹒３％降至３％；２月貨幣供應Ｍ２年率料由９﹒４％升上９﹒５％；２月貨幣供應
Ｍ３年率料由７﹒８％升上７﹒９％。８：３０ａｍ，澳洲公布２月ＮＡＢ　企業信心指數。
２：００ｐｍ，日本公布２月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布１月出口，月率料由
０﹒４％逆轉至下滑１﹒８％；１月進口月率跌幅料由０﹒１％擴大至１﹒９％；１月貿易收支
料由１５２億歐元降至１４５億歐元。６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，季率料
由１２﹒５％逆轉至下滑０﹒６％，年率跌幅料由４﹒３％擴大至５％。

＊歐元區公布ＧＤＰ，九龍倉中電信派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：九龍倉集團、協合新能源（００１８２）、東岳集團
（００１８９）、長城環亞控股（００５８３）、中國電信（００７２８）、越秀交通基建
（０１０５２）、米格國際控股（０１２４７）、榮豐集團亞洲（０８５２６）。（ｈｌ）

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