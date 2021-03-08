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08/03/2021 14:54

【新冠疫苗】陳肇始：未有證據改變接種效益，續進行疫苗接種計劃

　　《經濟通通訊社８日專訊》食物及衛生局局長陳肇始表示，自上月政府開展疫情接種計劃後
，至今已約９﹒３萬人接種了第一劑。她指，明白近期市民關注疫苗的安全性，而臨床專家委員
會上周三（３日）已就其中一宗接種疫苗後異常事件開會，並就病者病歷、相關臨床數據及初步
解剖報告等，亦會基於世衞流程進行因果關係評估，專家認為情況與疫苗無直接關係；而就第二
宗嚴重異常事件，衞生署已交專家委員會，今日將就事件開會，同時亦會討論兩宗懷疑接種疫苗
後需留醫深切治療部的個案。
　　她強調，政府相當關注接種後嚴重異常事件，亦有監察的機制，會就每宗事件深入評估及進
行因果關係，目前未有證據顯示風險大於效益，故會持續進行疫苗接種計劃；又指據藥廠所指示
，患有未受控的慢性病不適合接種科興，如有嚴重敏感者亦需在接種前先諮詢問家庭醫生意見。
　　她又透露，下一批科興疫苗將於今個星期到港，而第二批復必泰疫苗約７５萬劑昨日抵港，
連同上批合共有１３４萬劑疫苗已抵港，政府會與供應商緊密聯繫，爭取已訂購的疫苗可如期到
港，另亦會英國阿斯利康疫苗商討抵港時間表。（ｙｗ）

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