【企業盈喜】雲鋒金融（３７６）料去年多賺１﹒４倍至約６﹒１億

《經濟通通訊社８日專訊》雲鋒金融（００３７６）公布，預期截至去年１２月底止年度，

公司權益股東應佔淨利潤初步估計約６﹒１億港元，較２０１９年度增加約１４０％，主要是由

於集團保險業務的表現理想丶非保險業務的經營改善，以及權益類投資的已實現收益錄得顯著增

長。（ｙｗ）

