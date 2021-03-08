【企業盈喜】三和精化（３０１）料去年稅後利潤按年增１﹒７５倍

《經濟通通訊社８日專訊》三和精化（００３０１）公布，預期截至去年１２月底止年度，

將錄得稅後利潤約６５８０萬元（人民幣．下同），對比２０１９年同期錄稅後利潤約２３９０

萬元增長約１７５％，主要原因為平均銷售成本下降導致毛利上升，以及上市費用減少。

（ｙｗ）

