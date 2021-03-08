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08/03/2021 13:04

【香港政情】林鄭：先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆選舉

　　《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，去年因疫情嚴峻將第７屆立法會換屆選
舉押後至今年９月５日，目前未能確定會否押後立法會選舉，由於未來工作眾多，尤其是選舉委
員會將被賦多新職權，但從邏輯上，先進行選委會選舉，才到第七屆立法會換屆選舉，現時會趕
緊修例工作，待稍後較明朗化會再向公眾交代。
　　她續指，是次完善選舉制度是由中央主導，並非「政改五部曲」的程序，而人大的權力是來
自憲法及基本法；由於修改是由中央層面處理，故不需要經其他程序，香港將以一般政府條例草
案的手法處理，即過半數議員通過便可以。被問到會否連任特首，她沒有正面回應，並指稱她現
在做的事不是為自己，而是要推動完善香港選舉制度。
　　對於早前有４７名民主派人士被控，她表示，不評論相關個案及有關人士，強調法庭講證據
，又指國安法回復了絕大部分香港人的人身自由及安全，國安法生效後社會情況逐步改善，亦表
示是次完善選舉制度具逼切性，所以不考慮作大型公眾諮詢，但強調仍會聆聽市民的意見。
　　她提及，與國務院副總理韓正會面談及了很多有關香港的議題，她指韓正非常了解及關心香
港情況，希望能逐步恢復內地人員往來，亦鼓勵特區政府做好防控工作。（ｂｎ）

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