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08/03/2021 12:36

【企業盈喜】中滙集團料中期經調整純利將按年增加不少於３０％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中滙集團（００３８２）發盈喜，預期截至今年２月底止，中期
經調整純利將按年增加不少於３０％。
　　集團指，預期經調整純利顯著增長，主要由於期內集團旗下廣州華商學院（前稱廣東財經大
學華商學院）及廣州華商職業學院在校學生人數及平均學費的增長；及收購的四川城市職業學院
及四川城市技師學院所帶來的業績貢獻。（ｓｋ）

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