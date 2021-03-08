【企業盈喜】中滙集團料中期經調整純利將按年增加不少於３０％

《經濟通通訊社８日專訊》中滙集團（００３８２）發盈喜，預期截至今年２月底止，中期
經調整純利將按年增加不少於３０％。
集團指，預期經調整純利顯著增長，主要由於期內集團旗下廣州華商學院（前稱廣東財經大
學華商學院）及廣州華商職業學院在校學生人數及平均學費的增長；及收購的四川城市職業學院
及四川城市技師學院所帶來的業績貢獻。（ｓｋ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威 QE外溢進口價升
|開市Good Morning08/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪短炒買入
|財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6% 恒指升118點
|中國故事05/03/2021
《神州經脈》今年經濟增長目標6％以上 A股震盪下挫後持穩收市
|香港政情05/03/2021
【兩會焦點】林鄭：修改基本法附件工作刻不容緩 港府將全力以赴
|香港政情05/03/2021
【兩會焦點】人大審議香港選舉制 雷鼎鳴：意料之內
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰