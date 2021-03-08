【新冠肺炎】匯豐馬鞍山分行有確診者到訪，即日起暫停服務

《經濟通通訊社８日專訊》匯豐銀行公布，馬鞍山分行及卓越理財中心有一名曾於３月５日
到訪的客戶確診感染新型冠狀病毒肺炎，該分行由即日起暫停服務直至另行通知。
該行指，有關分行已安排進行深層清潔及消毒。作為防預措施，銀行已要求該分行所有員工
進行病毒檢測，並會提供適切的支援及協助。（ｓｋ）
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