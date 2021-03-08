《運籌帷幄－梁業豪》高質素的財經節目主持

《運籌帷幄》作為一個具有成功而非常豐富主辦投資研討會、投資課程與實戰工作坊經驗的

市場分析員，我非常了解認真的散戶投資者真正需要的是甚麼水平的市況分析和教學質素。當然

，投資市場內最多人需要的從來都是真接指示進出市方向的「貼士」，但這批人最終多只會成為

自知不足、又肯學習，力求提升投資造詣的精英散戶的圖利對象，而我這麼多年來的服務對象從

來不是他們。

於《經濟通ＹｏｕＴｕｂｅ頻道》內，近年出現了一位主持節目質素非常高的女主持人：梁

凱菱Ｋａｔｈｙ Ｌｅｕｎｇ。她的風格與別不同。除工作態度非常認真，為節目預先準備好大

量相關圖表，並於節目中留心聽嘉賓講解，然後提出高質素而又屬於觀眾很想知道答案的跟進問

題外，她於自己個人主持的節目中亦會經常利用大市與個別股票的即市實況做例子，深入淺出地

教大家一些初階與進階技術分析的要訣。

梁小姐年紀輕輕，但從她的分析功力來看，肯定已經並非一般散戶了，想必是曾經下過了不

少苦功。依我看，她看透市場的能力比不少坊間財經節目的嘉賓還高。觀乎她受歡迎的程度和觀

眾讚賞的留言，此言非虛。如果大家看她主持的節目時只抱著聽「貼士」的心態，不順道從中學

習投資知識，未免太浪費她為節目所花的心機了。作為《經濟通》的首席顧問，我強烈建議大家

多觀看她主持的節目。我剛於午飯期間收看了她今天主持的節目，知道其後《經濟通》市務部同

事將她的實例教學部分剪輯，放於《經濟通ＹｏｕＴｕｂｅ頻道》的「投資必學│技術分析實戰

教學」內。如此高質素的財經節目，各位怎可以錯過？



Ｋａｔｈｙ教你活用技術分析工具：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｌＲｇ１９



《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

