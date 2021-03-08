  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 16:12

《運籌帷幄－梁業豪》高質素的財經節目主持

　　《運籌帷幄》作為一個具有成功而非常豐富主辦投資研討會、投資課程與實戰工作坊經驗的
市場分析員，我非常了解認真的散戶投資者真正需要的是甚麼水平的市況分析和教學質素。當然
，投資市場內最多人需要的從來都是真接指示進出市方向的「貼士」，但這批人最終多只會成為
自知不足、又肯學習，力求提升投資造詣的精英散戶的圖利對象，而我這麼多年來的服務對象從
來不是他們。
　　於《經濟通ＹｏｕＴｕｂｅ頻道》內，近年出現了一位主持節目質素非常高的女主持人：梁
凱菱Ｋａｔｈｙ　Ｌｅｕｎｇ。她的風格與別不同。除工作態度非常認真，為節目預先準備好大
量相關圖表，並於節目中留心聽嘉賓講解，然後提出高質素而又屬於觀眾很想知道答案的跟進問
題外，她於自己個人主持的節目中亦會經常利用大市與個別股票的即市實況做例子，深入淺出地
教大家一些初階與進階技術分析的要訣。
　　梁小姐年紀輕輕，但從她的分析功力來看，肯定已經並非一般散戶了，想必是曾經下過了不
少苦功。依我看，她看透市場的能力比不少坊間財經節目的嘉賓還高。觀乎她受歡迎的程度和觀
眾讚賞的留言，此言非虛。如果大家看她主持的節目時只抱著聽「貼士」的心態，不順道從中學
習投資知識，未免太浪費她為節目所花的心機了。作為《經濟通》的首席顧問，我強烈建議大家
多觀看她主持的節目。我剛於午飯期間收看了她今天主持的節目，知道其後《經濟通》市務部同
事將她的實例教學部分剪輯，放於《經濟通ＹｏｕＴｕｂｅ頻道》的「投資必學│技術分析實戰
教學」內。如此高質素的財經節目，各位怎可以錯過？
　
Ｋａｔｈｙ教你活用技術分析工具：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｌＲｇ１９
　
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/03/2021
地緣政局緊張+經濟復甦預期　布油逾一年高位「三桶油」逆市炒高
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
開市Good Morning08/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪短炒買入
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>