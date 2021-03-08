《小傳日記》美債息攀升，科技股慘情；再穿兩萬九，魚缸要唞唞？

《小傳日記》上星期五花旗孖屐反彈，但係通脹憂慮升溫，十年債息維持響１﹒６厘水平，

拖累香江魚缸高開低走。魚缸受惠石油佬高開２６４點，報２９３６２。但開心得一陣，呢排渣

渣嘅科網佬就嚟料，魚缸掉頭向下，尾盤Ａ場又插多腳，納指期貨再潛低近２巴仙，魚缸一度大

插６７６點，低見２８４２２，創２月１號以嚟新低，最終收報２８５４０，潛水５５７點或近

２巴仙，失守兩萬九關同五十天線（２８９２４），主板成交按日增一成五至２７６７﹒８億銀

。國指報１１０１４，走落２７７點或逾２巴仙。科指報８０８１，大跌５５２點或逾６巴仙，

三個交易日累計唔見近１３００點，成年升幅冇哂。

北水淨流出創２月２４號以嚟新高，錄１３１﹒８１億銀。

Ａ場兩市都急回，上證綜指報３４２１，走低８０點或逾２巴仙，深證成指報１３８６３，

潛水５４８點或近４巴仙。兩市全日成交９７９３億銀人仔，較上周五（５日）大增近一成二。

大隻藍戰士方面，受惠美債息高企嘅大象（００００５）逆市踢高近４巴仙，報４７﹒７５

銀；生發發（００３８８）話正在研究ＳＰＡＣ上市，仍要跣低逾５巴仙，報４５５﹒４銀；Ａ

ＩＡ（０１２９９）腳軟近２巴仙，報９６﹒５５銀。

最渣藍戰士係藥明（０２２６９），今日唔見近一成，報８０﹒８５銀，連跌３日，累計跌

兩成一；吉利（００１７５）都冇咗逾９巴仙，報２２﹒０５銀，連跌３日，累計跌唔見近一成

六。



＊魚缸殺估值科指佬失色，布油價抽高油佬行得好＊



花旗十年期債息再次逼近１﹒６厘，科技股繼續捱沽，估值愈高沽得愈狠，真係跌到懷疑人

生。今日連估值已接近合理水平嘅ＱＱ（００７００）都失守５０天線（約６６７銀），唔見半

成有多，報６４２﹒５銀；一向被視為高估值美團（０３６９０），潛水逾８巴仙，報３０８﹒

８銀。今個星期派成績表嘅京東集團（０９６１８）即使分拆陸續有來，亦難逃被沽，仆低近６

巴仙，報 ３３６﹒２銀。小米（０１８１０）被富時羅素踢出指數，插低近９巴仙，報２２﹒

３５銀。阿里（０９９８８）滑倒近３巴仙，報２２０﹒６銀。至於快手（０１０２４）再穿底

，撻低近７巴仙，報２６６銀。而表現最差科指成分股係微盟（０２０１３），唔見一成四，報

１６﹒９４銀。

外電報道話沙地阿拉伯個原油設施受到無人機襲擊，雖然無影響生產，但都刺激油價抽高，

布蘭特油價更首次重返７０蚊美金水平，三桶油梗係開心啦。中海油（００８８３）跳高逾２巴

仙，報９﹒５銀；中石油（００８５７）起哄逾４４巴仙，報３﹒０５銀，中石化（００３８６

）彈起逾１巴仙，報４﹒４４銀。



＊銀行淨利增逆市向上伸，電訊佬轉燈中移動頭暈＊



呢期金融板塊都逆市做強，中金分析話今年為上市銀行淨利潤增速，係過去５年最高一年，

因為舊年基數低啊。而目前銀行股估值仍接近歷史較低水平，銀行佬有追捧，建行（００９３９

）飛高１巴仙，報６﹒５６銀；工行（０１３９８）走上近２巴仙，報５﹒５６銀；農行（０１

２８８）踢高逾４巴仙，報３﹒２銀。不過連跌３日嘅招行（０３９６８）仍然有沽壓，唔見逾

４巴仙，報５８﹒７銀。

電訊佬原本係朝早另一跑出板塊，好可惜魚缸愈跌愈勁，尾市都要齊齊轉燈。鐵塔（００７

８８）舊年業績好過預期，先升後回，埋單打和報１﹒２３銀；中移動（００９４１）軟腳逾１

巴仙，報５６﹒２５銀；中聯通（００７６２）走低近１巴仙，報５﹒０６銀；中電信（００７

２８）滑倒逾１巴仙，報２﹒６５銀。請請！



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