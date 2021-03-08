《真知灼見－溫灼培》聯儲局的兩難局面

《真知灼見》面對美國社會撕裂，加上較疫情前失去近九百多萬份職位，拜登政府只能不斷

派福利穩定民心，１﹒９萬億美元救經濟方案正使聯儲局陷入兩難局面。美國政府的龐大債券供

應會推跌債價推高債息，債息升則不利於股市，也會使政府發債成本上漲損害到美國經濟長遠發

展。現時聯儲局雖有購短債行動以壓低短期債息，但如同時要加大購買長債就可能要加大印鈔。

而加大印鈔會削弱美元信用，並有機會加快美元領導地位結束。不過，在現今美國整體政治及經

濟形勢下，筆者相信聯儲局最終仍是會選擇救美股而棄美元。一點必須理解，美國人民的財富主

要藏於股市，這個時候聯儲局是不能容許美股倒下以摧毁正在萌芽中的經濟。現問題是聯儲局何

時出手。



＊預期聯儲局救股棄匯＊



本港時間本周四（１１日）凌晨，美國財政部將有一批３８０億美元十年期債推出拍賣。值

得留意是聯儲局會否出手購入，又或冷眼旁觀容許已見高企的美十年債息繼續大幅攀升損害美股

。預料本周，又或最遲本月１６及１７日議息會，聯儲局必須回應美長債息高企的問題。反觀美

元，由於筆者預料聯儲局最終會救股棄匯，問題只是何時動手，所以預料近期美元上升只屬短暫

性。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃ

ｏｍ）

