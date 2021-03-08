  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/03/2021 13:35

《真知灼見－溫灼培》聯儲局的兩難局面

　　《真知灼見》面對美國社會撕裂，加上較疫情前失去近九百多萬份職位，拜登政府只能不斷
派福利穩定民心，１﹒９萬億美元救經濟方案正使聯儲局陷入兩難局面。美國政府的龐大債券供
應會推跌債價推高債息，債息升則不利於股市，也會使政府發債成本上漲損害到美國經濟長遠發
展。現時聯儲局雖有購短債行動以壓低短期債息，但如同時要加大購買長債就可能要加大印鈔。
而加大印鈔會削弱美元信用，並有機會加快美元領導地位結束。不過，在現今美國整體政治及經
濟形勢下，筆者相信聯儲局最終仍是會選擇救美股而棄美元。一點必須理解，美國人民的財富主
要藏於股市，這個時候聯儲局是不能容許美股倒下以摧毁正在萌芽中的經濟。現問題是聯儲局何
時出手。

＊預期聯儲局救股棄匯＊

　　本港時間本周四（１１日）凌晨，美國財政部將有一批３８０億美元十年期債推出拍賣。值
得留意是聯儲局會否出手購入，又或冷眼旁觀容許已見高企的美十年債息繼續大幅攀升損害美股
。預料本周，又或最遲本月１６及１７日議息會，聯儲局必須回應美長債息高企的問題。反觀美
元，由於筆者預料聯儲局最終會救股棄匯，問題只是何時動手，所以預料近期美元上升只屬短暫
性。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃ
ｏｍ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
開市Good Morning08/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪短炒買入
財經熱話05/03/2021
《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫3﹒6%　恒指升118點
中國故事05/03/2021
《神州經脈》今年經濟增長目標6％以上　A股震盪下挫後持穩收市
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】林鄭：修改基本法附件工作刻不容緩　港府將全力以赴
香港政情05/03/2021
【兩會焦點】人大審議香港選舉制　雷鼎鳴：意料之內
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>