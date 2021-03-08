《保險觸覺－黎柱基》新手車主保險須知

《保險觸覺》雖然政府近日提升汽車首次登記稅及牌費，但亦為「一換一」計劃增加稅務

寬減，鼓勵車主更換電動車。加上疫情下，不少人希望能減少使用公共交通公具，觸發購買汽車

的打算。準備做車主的你，選擇車款同時，記得購買綜合汽車保險。



＊新手車主必備－綜合汽車保險＊



或許你已經知道，根據法例規定，在本港道路上行駛的任何種類汽車，都必須購買第三者責

任保險。不過，這種保險只提供對第三者的人身傷亡或財物的損毀責任的保障。假如投保人的汽

車有任何損毀，或是因身體受傷所引致的醫療開支，將不會獲得任何賠償。

綜合汽車保險則不一樣。綜合汽車保險的保障範圍不單覆蓋第三者責任保險，同時亦包括受

保汽車及其配件或零件在交通意外中的損壞，甚至是因盜竊而造成的損失。部分計劃更會提供額

外保障，例如指定期內的「同款新車換舊車賠償」、更換擋風玻璃開支及臨時代用車服務等。對

新手車主而言，這些保障尤其重要。



＊不需提供投保額＊



不同於一般財物保險，綜合汽車保險特點之一是投保時一般不需提供投保額。這是由於受保

汽車的市值會隨時間而改變，假如於投保時已假定一個保額，將難以反映汽車日後的真正價值，

投保人也可能要支付溢價，白白浪費金錢。倘若真的發生交通意外而令受保汽車受損或全毀，保

險公司會採用「市值」的賠償概念，並以受保汽車同款，兼類似狀況、規格及車齡的汽車現價作

為賠償參考，以提供最貼近其真正價值的保障。



＊設無索償保費折扣＊



汽車保險還設有獨有的獎勵機制－－無索償折扣，假如投保人於投保一年內沒有任何索償，

第二年續保的時候，保險公司會給予特定的折扣率。一般而言，一年無索償紀錄可享八折優惠，

隨後按年遞增，假如車主已連續投保五年無任何索償，第六年續保時最多更可獲得四折優惠。

至於如何釐定保費，保險公司會根據過往的索償記錄，亦會參考投保人的年齡、駕駛經驗、

車輛型號、估值及交通違規紀錄等，計算須繳付的保費，可說是非常個人化。另外，投保人要留

意汽車保險與大部分保單一樣，都設有自負額，自負額即被保險人發生意外事故時，須自行負擔

的金額。但金額會視乎不同因素而定，例如駕駛者並非記名司機、２５歲以下的司機或持有正式

駕駛執照不足兩年的駕駛者，其自負額亦有所不同。

為了自身及他人的安全著想，不論是駕駛者或行人都要嚴格遵守交通規則，盡量減低交通事

故的機率。一旦不幸發生事故，應保持冷靜，除報警求助外，有些綜合汽車保險計劃更設有２４

小時緊急服務熱線，包括一般交通規例查詢、路邊緊急維修轉介、拖車安排，以及索償程序的諮

詢等服務，為投保人提供協助。希望每位新手車主，覓得愛驅之餘，亦找到適合的汽車保障，安

心享受駕駛樂趣。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

