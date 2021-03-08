美團騰訊急回，港股再挫５５７點創五周低位，科指今年升幅盡失

《經濟通通訊社８日專訊》美股三大指數上周五造好，惟通脹憂慮高企，十年長債收益率維

持於１﹒６厘水平，但內地１至２月美元計價出口同比增長逾６０％，遠勝預期，且國際油價急

升，帶動港股高開２６４點，報２９３６２。惟科技股沽壓未止，未幾，恆指受累掉頭向下，且

內地兩市急回，納指期貨亦於亞洲收市時段挫１﹒５％，恆指一度跟跌６７６點，低見

２８４２２，創２月初以來新低，最終收報２８５４０，挫５５７點或跌１﹒９２％，失守兩萬

九，主板成交按日增一成五至２７６７﹒８０億元。國指報１１０１４，跌２７７點或跌

２﹒４６％。恆生科技指數報８０８１，大跌５５２點或跌６﹒４％，三個交易日累計跌近

１３００點，抹去全年漲幅。

北水再次大舉流走，今日北水淨流出錄得１３１﹒８１億元，為２月２４日以來最多。

內地兩市急回，上證綜指報３４２１，跌８０點或跌２﹒３％，深證成指報１３８６３，跌

５４８點或跌３﹒８１％。兩市全日成交９７９３億元人民幣，較上周五（５日）大增

１１﹒７％。

重磅股偏軟，港交所（００３８８）指正在研究ＳＰＡＣ（特殊目的收購公司）的可行性，

仍挫５﹒０９％，報４５５﹒４元；中移動（００９４１）升轉跌１﹒０６％，報５６﹒２５元

；友邦（０１２９９）軟１﹒５８％，報９６﹒５５元。

藥明（０２２６９）為最大跌幅藍籌，插９﹒６６％，報８０﹒８５元；吉利

（００１７５）亦跌９﹒４５％，報２２﹒０５元。



＊美團急回穿百天線，油價急飆中石油揚４％＊



美債息不斷攀升，美重磅科網股領跌大市。美團（０３６９０）插８﹒３７％，報

３０８﹒８元，連跌３日，累計跌幅１７﹒１２％。騰訊（００７００）跌５﹒３８％，報

６４２﹒５元，連跌３日，累計跌幅１１﹒１３％。小米（０１８１０）遭富時羅素踢出全球指

數，挫８﹒５９％，報２２﹒３５元，連跌３日，累計跌幅１５﹒５％。京東集團

（０９６１８）旗下京東科技或放棄於上海科創板上市，跌５﹒９３％，報３３６﹒２元；阿里

巴巴（０９９８８）軟２﹒８２％，報２２０﹒６元。

科指上周五步入技術熊市，今日最多跌近７％，低見８０２３，創今年以來低位，三個交易

日累計跌超千點，眾多熱門科指股亦見大幅回吐。微盟（０２０１３）為最大跌幅科指股，大插

１３﹒９２％，報１６﹒９４元，連跌５日，累計跌幅３０﹒５７％。心動（０２４００）挫

１１﹒７４％，報５３﹒４元；京東健康（０６６１８）急跌１０﹒９５％，報１０８﹒２元；

貓眼（０１８９６）回９﹒７５％，報１２﹒９６元；丘鈦（０１４７８）跌８﹒２９％，報

１３﹒０６元。

油組（ＯＰＥＣ）維持產量不變，大行上調油價預估，且美國就業崗位增長超預期，油價上

周五跳漲約３％，觸及逾一年高。且沙地阿拉伯石油設施遭受襲擊，國際油價在今早亞洲交易時

段急升，布蘭特期油突破每桶７０美元水平，石油股造好。中石油（００８５７）揚４﹒１％，

報３﹒０５元；中海油（００８８３）升２﹒０４％，報９﹒５元；中石化（００３８６）漲

１﹒３７％，報４﹒４４元；中海油服（０２８８３）軟０﹒６９％，報８﹒５８元；Ｆ三星原

油期（０３１７５）升２﹒９２％，報４﹒３６６元



＊中金指內銀淨利增速高，農行飆逾４％＊



中金料上市銀行今年淨利潤增速５年最高，當前多數銀行估值仍處於歷史較低水平，內銀股

撐市。建行（００９３９）漲１﹒０８％，報６﹒５６元；農行（０１２８８）飆４﹒２３％，

報３﹒２元；工行（０１３９８）升１﹒６５％，報５﹒５６元；民行（０１９８８）微升

０﹒２１％，報４﹒７２元；交通銀行（０３３２８）揚０﹒６６％，報４﹒５８元。

美債息上揚，息差擴闊，花旗更估計美國１０年期債息將升至１﹒７厘至２厘水平，形容目

前或只是再通脹歷程的一半，本地銀行股逆市上漲。匯控（００００５）漲３﹒５８％，報

４７﹒７５元；東亞（０００２３）升１﹒８９％，報１８﹒３元；中銀（０２３８８）揚

４﹒４６％，報２８﹒１元；渣打（０２８８８）升４﹒０６％，報５３﹒８元；惟恆生

（０００１１）軟０﹒０７％，報１４９﹒１元。（ｐｌ）

