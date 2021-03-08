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即市新聞

08/03/2021 11:15

《每周華語－黃溢華》經濟向好？疫情見頂？日三．一一、落葉歸根

　　《每周華語》本周四（１１日），日本「３．１１」大地震十周年，日本東北損失慘重且
２０２０╱２０２１又遇上全球疫情，日東京首都圈疫情仍未平復，因而準時於今年７月舉辦奧
運仍有不肯定性。美國政府債券ｙｉｅｌｄｓ仍可上升，可能反映下半年╱２０２２年經濟向好
。當然，各國經濟形勢不及中國維持向好的勢頭。
　
　　全球大中小國全力為國民打疫苗，即使不可能一年半載全民保護之效，但「快、快、快」之
下，仍多了正面訊息，因而利好全球經濟未來表現之預期。上周見美國十年期政府債券
「Ｙｉｅｌｄ」升至一年高位１﹒６１厘水平，反映通脹有條件回升。今時今日，或許疫情最差
的情況已過，但走巨大「Ｕ」底的機會存在。因而有全球打疫苗大行動，利好經濟「回升」、
「反彈」，但亦不代表疫情已可全面受控；由此觀之，由於２０２０年的經濟基數低，經濟「反
彈」不足為奇，而全球股市近大半年不斷上升已反映不少利好及極低息的因素。上周亦見澳洲央
行大手「ＱＥ」，澳洲「Ｙｉｅｌｄ」全面大跌，可見形勢仍是「ＱＥ」退不了，而不少地區的
疫情由極差水平改善，目前的水平亦未見真的理想。政治上亦須有安排，例如英國「６月」底可
安排「開關」云云，但方案出現、成功否？有必要看３月╱６月的疫情發展。美ＣＤＣ亦擔心第
四波疫情正在發展之中，因而經濟有「反彈」，很大可能仍在巨大「Ｕ」底之中力爭上破阻力，
中短期不易有真正的持續上升軌了。
　
　　病毒「變、變、變」，不易預測，亦不易掌握。因而三個月╱半年後疫苗全面見功效否，無
人可真正預知。夕陽無限好，太陽在很久很久的將來由西面下山，相信不會改變！電影「星球大
戰」見三個大大月亮高掛天上！宇宙之大，可能性很多，但地球村未來五年╱十年，只看天氣╱
氣候╱天災已不易應付。本周日本東北「３．１１」大地震十周年，奧運７月舉辦機會上升之中
，日本東北１０年前差點兒全毀，日本走運，但損失慘重，而核電站危機未真正解除。日本困境
中前進，仍努力提升晶片等等產業，日本１９９０╱１９９５年至今低谷「卅年」之久，失去甚
多，但日本仍有不錯經濟底子，有條件企穩。美國面對日本╱南韓╱中國及其他國家，亞洲之策
略╱地緣話語權不易得知，且中國有真正條件討價還價，因而太平洋╱南海╱印度洋早已步入多
事之秋。近月緬甸局勢不穩，美國可能有突然的取態不足為奇。把緬甸「拿下」，東南亞便有新
格局：越南╱柬埔寨╱泰國╱印尼╱馬來西亞都在中美日等國找平穩之局。而今天美國「弱勢」
乃事實，不可能多走錯誤的「一步」，因而亞洲╱東南亞╱印度的巨大互動，一有失衡，美國的
話語權可能進一步下滑。踏入４月，２０２１年便只餘下三季！拜登上台要交更多政經「功課」
！太陽自東方升起，由西方下山，誰可在「常規」之中爭取新的「常態」？誰有條件爭取更大的
地球話語權？。
　
　　正是「遠交近攻」，誰也是好朋友。越南也好、柬埔寨也好，中美都是好朋友！緬甸仍在新
「亂局」，利字當頭，但最終「話事」，也都是多好朋友最好，因而中美日及西方國家，對東南
亞╱印度洋╱南海自然「不爭」也須「力爭」：歷史長波，緬甸由英國管治，二戰結束，卻由美
軍官「Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｄｅａｋ」接受日軍之降書。且緬甸與中國長久╱二戰前早有歷史交
往，因而緬甸之局勢，不宜看輕；近十年，美日投資甚多，中國亦與緬甸早有政經聯繫，由「一
帶一路」角度看，柬埔寨╱緬甸自然乃重中之重的連接，各國爭取緬甸「後」亂局的好關係必然
也。柬埔寨也好，緬甸也好，海港上岸往雲南走亦乃中國政經發展的「快車」。而印度很久以前
如緬甸早有文化╱地緣關係，因而不可看輕緬甸的去向，亦可能是２０２１年各國和平力爭的地
區╱國家。
　
　　日本「３．１１」十年，７０年代日本大量採用核能，今天東北失去的比得益多很多；但人
類用電極多，使能源需求不斷增加。飛機產業近一年「靜止」了下來，但疫情未來兩╱三年將過
去，即使再一次「差」下來，相信各國終可克服，經濟上全球化仍存在。但未來一年、三年仍是
困難期及必有很多變數，向好看，可見好的「Ｖ」型反彈，可惜目前不可能有此結論，至少變種
病毒已存在及可能正「暗地」於各地擴散。
　
　　《落葉歸根》一書（１９９９，Ａｄｅｌｉｎｅ　Ｙｅｎ　Ｍａｈ著）乃作者自傳，但地點
由天津、上海、香港、倫敦終至美國！可見新中國成立前後的歷史側影，亦可見香江成為東方之
珠的歷史因由，作者馬嚴君玲也有捐贈港大。
　
　　自傳也好，各地歷史側影也好，馬氏後人於香江及各地落地生根，今天仍有馬氏馬族後人的
影子。由此觀之，香江成為東方之珠，著名國際城市，不只有來自四方八面的資金╱人才，也有
歷史機遇。上文的「Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｄｅａｋ」由緬甸返美，成為全球銀行家，１９６０╱
１９８０年代，也有香江的辦事處，從事全球外匯╱金業！緬甸╱美╱中╱香江早有歷史地緣，
今天緬甸形勢不清，但美國對緬甸十多年前亦早見「再啟動」。
　
　　越南、南北越決戰，不少北越士兵失去性命，一位倖存者成為著名作家：「Ｂａｏ　
Ｎｉｎｈ」的名著「Ｔｈｅ　Ｓｏｒｒｏｗ　ｏｆ　Ｗａｒ」道盡戰爭的無奈與無情。當年北越
╱美國仇人，今天卻是「好」朋友，政治「變、變、變」，不要盲目看「一面」為佳。瑞士中立
國，二戰與盟軍╱納粹好朋友，今天得益歐盟「不穩」：或許英國將成為另一「瑞士」罷！
　
　　夕陽無限好、只是近黃昏！日落西山的倒影美極、每天都見太陽下山，又再升起。可惜全球
面對疫情，即使中國經濟再好，也須更多國家及時走出疫情，才有真正的回升條件。另方面，地
緣形勢，天災日多亦不幸不停出現，使中長期投資風險日大，「ＱＥ」停不了，乃極之不平衡，
潛在更大不肯定性的「毒藥」。

《資深市場人士　黃溢華》

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