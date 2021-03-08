【聚焦人幣】外儲兩連跌，人幣中間價升１０９點報６﹒４７９５

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７９５，較

上個交易日升１０９點子，結束兩連貶，暫時脫離兩個月低位，上個交易日報６﹒４９０４。

國家外匯管理局公布，截至２０２１年２月底，中國外匯儲備規模為３２０４９﹒９億（美

元．下同），按月減少５６﹒８億元，為連續兩個月下跌，今年至今中國外儲累計減少

１１５﹒３億元，但續站穩３﹒２萬億元大關。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４７９５ － １０９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒７２４８ － ３９２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒９７２５ － ３８９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３４６ － １７﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒９７４３ － ３９７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒９９５０ － １２６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒６５２９ － ６８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８３２７ － １７５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９６３０ － １９３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１２８４ ＋ ９０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６２９１ ＋ ２７﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４２３５ － ９７１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６６７ ＋ １０１﹒００

１人民幣╱韓元 １７３﹒９５００ － ５６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

