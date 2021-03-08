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即市新聞

08/03/2021 09:20

【聚焦人幣】外儲兩連跌，人幣中間價升１０９點報６﹒４７９５

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７９５，較
上個交易日升１０９點子，結束兩連貶，暫時脫離兩個月低位，上個交易日報６﹒４９０４。
　　國家外匯管理局公布，截至２０２１年２月底，中國外匯儲備規模為３２０４９﹒９億（美
元．下同），按月減少５６﹒８億元，為連續兩個月下跌，今年至今中國外儲累計減少
１１５﹒３億元，但續站穩３﹒２萬億元大關。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４７９５　　　　－　１０９﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒７２４８　　　　－　３９２﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒９７２５　　　　－　３８９﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３４６　　　　－　　１７﹒００
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒９７４３　　　　－　３９７﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒９９５０　　　　－　１２６﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６５２９　　　　－　　６８﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３２７　　　　－　１７５﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９６３０　　　　－　１９３﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１２８４　　　　＋　　９０﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２９１　　　　＋　　２７﹒１０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４２３５　　　　－　９７１﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６６７　　　　＋　１０１﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７３﹒９５００　　　　－　　５６﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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