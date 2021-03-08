《鍾之日記》兩會維穩未見，高估值股紛跌

《鍾之日記》３月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全國兩會本周繼續進行，維穩行情沒如期而至。儘管周末公布的中國外貿數據在低基數因素

下大超預期，以美元計今年首２月出口按年急增６０﹒６％，大超市場預期的增３８﹒９％，是

自１９９５年１月以來最高的按年增速。首２月進口增２２﹒２％，亦高於市場預期的１５％。

單計２月，出口更大增１﹒５倍，創歷史最高增速。不過，政府工作報告為今年設定的ＧＤＰ增

長目標為６％以上，低於市場預期，令外界擔憂當局可能收緊政策以控制股市過高的估值，中港

股市的高估值股今日紛紛下跌。



＊港股創五周低位，Ａ場跌幅七個月最大＊



滬深股市早段造好，滬綜指高開０﹒６６％後，高估值明星股再度崩潰，白酒、疫苗板塊成

重災區，拖累滬指升幅快速化煙，跌穿三千五後指數還在快速下跌，全日創出２﹒３％的跌幅，

刷新自去年７月２４日以來的最大單日跌幅，收市報３４２１﹒４１點，為今年新低。創業板指

更暴跌４﹒９８％。市場恐慌推高成交，兩市全日成交９７９３億元人民幣，較上周五（５日）

大增１１﹒７％，外資快速逃出，循陸股通淨流出８５﹒８９億元，規模續刷去年９月２４日以

來最大。高估值股份繼續自由落體，愛美客（深：３００８９６）「女人茅台」神話破滅，今日

再瀉１２﹒１％，由一個月前股價過千元急貶至如今僅６９３元人民幣；股王貴州茅台

（滬：６００５１９）全日挫４﹒９％，報１９６０元人民幣，是今年１月４日以來收市價首穿

兩千。

香江魚缸亦是高開低走，高開２６４點後恆指掉頭向下，一度跌６７６點低見２８４２２，

創２月初以來新低，最終收報２８５４０，挫５５７點或跌１﹒９２％，失守兩萬九，主板成交

按日增一成五至２７６７﹒８０億元。北水再次大舉流走，今日淨流出錄得１３１﹒８１億元，

為２月２４日以來最多。



＊美債息升科技股未止瀉，科指年內升幅全蒸發＊



美國債息持續高企，並再度接近１﹒６％水平，美股納指期貨近亞洲收市時段跌１﹒５％；

加上北水撤退沽貨，今日淨流出逾百億元。高股值科技股的深度調整是連日跌市元兇，恆生科技

指數再插６﹒４％，考驗八千關，收報８０８１﹒６３點，年初以來升幅全數蒸發。

「ＡＴＭＸＪ」中，中米（０１８１０）表現最差，主要由於小米先後被標普道瓊斯指數和

富時羅素剔出國際指數，該股全日瀉８﹒６％，報２２﹒３５元，創去年１１月以來低。此外，

美團（０３６９０）曾挫一成，但股價仍險守三百元的心理關口，低見３０１﹒８元；收市插水

８﹒４％，報３０８﹒８元，該股從高位４６０元已累吐近三成三。京東（０９６１８）旗下京

東科技據報可能放棄於上海科創板上市計劃，收跌５﹒９％。

全國人大會議下午在人民大會堂舉行第二次全體會議。全國人大常委會委員長栗戰書作報告

稱，及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等新技術新應用領域的相

關法律制度，以法治促進和保障新業態、新模式健康發展。騰訊（００７００）挫５﹒４％，失

守６５０元，報６４２﹒５元；阿里（０９９８８）算是當中表現較平穩的股份，軟２﹒８％。



＊三桶油成逆市奇葩，環球工業回暖油價走高＊



油組（ＯＰＥＣ）維持產量不變，大行上調油價預估，且美國就業崗位增長超預期，油價上

周五（５日）跳漲約３％，觸及逾一年高。布蘭特原油期貨抽升３﹒９％，報每桶６９﹒３６美

元，盤中一度升至去年１月以來最高；美國原油期貨上漲３﹒５％，報每桶６６﹒０９美元。

上周，布蘭特原油上漲５﹒２％，為去年１２月以來首次連續七周上漲，美國原油大漲約

７﹒４％。

隨著新型冠狀病毒疫情形勢緩和，海外多國製造業逐漸復甦，推高石油需求，但部分產油國

產能未跟上，相信也是推動油價上升的因素之一。

三桶油齊走高，成今日逆市奇葩，中石油（００８５７）漲４﹒１％，中海油

（００８８３）升２％，中石化（００３８６）升１﹒４％。

值得留意的是，高盛將今年第二季度布蘭特原油均價預期上調至每桶７５美元，第三季度預

估上調至８０美元。瑞銀將２０２１年下半年布蘭特原油均價預期上調至每桶７５美元，美國原

油均價預期上調至每桶７２美元。



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