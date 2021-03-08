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08/03/2021 08:25

【兩會焦點】王毅：中國反對搞疫苗民族主義抵制企圖把疫苗政治化

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》就有聲音在質疑中國搞疫苗外交，國務委員
兼外長王毅表示，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界、造福全人類。
中國堅定秉持疫苗公共產品的「第一屬性」。率先承諾疫苗研發後作為全球公共產品，特別是努
力提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。反對搞「疫苗民族主義」，不接受製造「免疫鴻
溝」，更抵制任何把疫苗合作政治化的企圖。期望所有具備能力的國家都能盡力向有需要的國家
特別是發展中國家提供疫苗，讓各國人民用得起、用得上，真正成為「人民的疫苗」。
　　王毅表示，目前，全球已有多款疫苗上市，選擇哪種疫苗由各國自主決定。無論是中國疫苗
，還是外國疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗。中國堅定站在疫苗國際合作的「第一方陣」，已
同１０多個國家開展疫苗研發和生產合作，１００多個國籍的１０多萬志願者參與其中。１７個
中國疫苗已進入臨床試驗階段，６０多個國家授權使用中國疫苗。中國疫苗的安全性、有效性正
在得到各國廣泛認可。
　　王毅並表示，中國加入了世衛組織「新冠疫苗實施計劃」，承諾首批提供１０００萬劑疫苗
，明確用於發展中國家急需。中國已經並正在無償向６９個有急需的發展中國家提供疫苗援助，
同時向４３個國家出口疫苗。還響應聯合國號召，向各國維和人員捐贈疫苗。我們也願意與國際
奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員們提供疫苗。希望中國疫苗能為全球抗疫帶來更多信心
和希望。

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