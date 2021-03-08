【兩會焦點】韓正見林鄭：疫情防控為中心任務，做好選舉制度立法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》主管港澳事務的副總理韓正上周末（６日）

下午分別會見香港行政長官林鄭月娥、和澳門行政長官賀一誠。韓正要求香港特區政府在全國人

大完成修改香港選舉制度後，做好本地立法工作。

據官方《新華社》報道，韓正充分肯定了港澳兩地過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經

濟方面所做的工作，港澳辦主任夏寶龍參加會見。

韓正表示，希望香港特區政府繼續把疫情防控作為當前中心任務，在有效防控疫情的前提下

統籌做好經濟社會各方面的工作；要認真落實好全國人大作出的「關於完善香港特別行政區選舉

制度的決定」，以及人大常委會對香港基本法兩個附件進行的修改，做好香港本地立法相關工作

，確保香港一國兩制實踐始終沿著正確方向前進。



＊韓正：組織好澳門第七屆立法會選舉工作＊



對於澳門，韓正希望再接再厲，做好常態化疫情防控；進一步完善維護國家安全的法律制度

和執行機制，組織好澳門第七屆立法會選舉工作；又要求澳門抓住中央支持建設橫琴粵澳深度合

作區的機遇，積極推動經濟適度多元發展，在助力國家構建新發展格局中發揮積極作用。

林鄭月娥和賀一誠都表示，感謝中央大力支持，又表示將按照中央要求，積極作為，履職盡

責，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

