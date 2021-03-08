【兩會焦點】五礦集團：「十四五」期間將推動實體產業全部上市

《經濟通通訊社８日專訊》全國政協委員、五礦集團董事長唐復平日前在接受《中國證券報
》採訪時表示，「十四五」期間，五礦集團將進一步提升集團資本運營能力，拓展直接融資渠道
，推動優質資產向上市公司聚集，推動實體產業全部上市，逐步形成「總部＋產業性上市公司＋
功能性二級公司」的新型架構。（ｌｃ）
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