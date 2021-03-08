【聚焦數據】首２月美元計出口飆６０﹒６％超預期，進口增２２％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，以美元計，今年１至２月出口按年急增
６０﹒６％，增速較去年１２月加快４２﹒５個百分點，大幅超過市場預期的增３８﹒９％，是
自１９９５年１月以來最高的按年增速。１至２月進口按年增２２﹒２％，增速較去年１２月加
快１５﹒７個百分點，亦高於市場預期的增１５％。
１至２月，進出口總值８３４４﹒９億美元，按年增長４１﹒２％。當月貿易順差
１０３２﹒５億美元，去年同期為逆差７２﹒１億美元。
＊２月美元計出口增逾１﹒５倍＊
單計２月，中國外貿進出口３７１８﹒３億美元，按年增長６７％。其中，出口
２０４８﹒５億美元，增長１５４﹒９％；進口１６６９﹒８億美元，增長１７﹒３％；貿易順
差３７８﹒７億美元，去年同期為逆差６１９﹒４億美元。
＊人民幣計，首２月增５０﹒１％進口增１４﹒５％＊
中國海關總署公布，今年１至２月進出口總值５﹒４４萬億元（人民幣．下同），較去年同
期增長３２﹒２％。其中，出口３﹒０６萬億元，增長５０﹒１％；進口２﹒３８萬億元，增長
１４﹒５％；貿易順差６７５８﹒６億元，去年同期為逆差４３３億元。
單計２月，中國外貿進出口２﹒４２萬億元，增長５７％。其中，出口１﹒３３萬億元，增
長１３９﹒５％；進口１﹒０９萬億元，增長１０﹒３％；貿易順差２４７２﹒８億元，去年同
期為逆差４２６６﹒５億元。（ａｃ）
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