【聚焦數據】首２月美元計出口飆６０﹒６％超預期，進口增２２％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，以美元計，今年１至２月出口按年急增

６０﹒６％，增速較去年１２月加快４２﹒５個百分點，大幅超過市場預期的增３８﹒９％，是

自１９９５年１月以來最高的按年增速。１至２月進口按年增２２﹒２％，增速較去年１２月加

快１５﹒７個百分點，亦高於市場預期的增１５％。

１至２月，進出口總值８３４４﹒９億美元，按年增長４１﹒２％。當月貿易順差

１０３２﹒５億美元，去年同期為逆差７２﹒１億美元。



＊２月美元計出口增逾１﹒５倍＊



單計２月，中國外貿進出口３７１８﹒３億美元，按年增長６７％。其中，出口

２０４８﹒５億美元，增長１５４﹒９％；進口１６６９﹒８億美元，增長１７﹒３％；貿易順

差３７８﹒７億美元，去年同期為逆差６１９﹒４億美元。



＊人民幣計，首２月增５０﹒１％進口增１４﹒５％＊



中國海關總署公布，今年１至２月進出口總值５﹒４４萬億元（人民幣．下同），較去年同

期增長３２﹒２％。其中，出口３﹒０６萬億元，增長５０﹒１％；進口２﹒３８萬億元，增長

１４﹒５％；貿易順差６７５８﹒６億元，去年同期為逆差４３３億元。

單計２月，中國外貿進出口２﹒４２萬億元，增長５７％。其中，出口１﹒３３萬億元，增

長１３９﹒５％；進口１﹒０９萬億元，增長１０﹒３％；貿易順差２４７２﹒８億元，去年同

期為逆差４２６６﹒５億元。（ａｃ）

