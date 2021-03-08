【外儲下跌】２月中國外儲跌５６﹒８億美元，連跌兩個月

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２１年２月底，中國外匯儲備規

模為３２０４９﹒９億（美元．下同），按月減少５６﹒８億元，為連續兩個月下跌，今年至今

中國外儲累計減少１１５﹒３億元，但續站穩３﹒２萬億元大關。

２月末，中國黃金儲備為６２６４萬盎司，為連續第１８個月維持不變。當月黃金儲備對應

的美元價值按月減少７５﹒７７億元至１０９１﹒８億元。（ａｃ）

