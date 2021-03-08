【兩會焦點】馬化騰建議打造政產學研用融合創新生態

《經濟通通訊社８日專訊》全國人大代表、騰訊（００７００）董事會主席兼首席執行官馬
化騰於兩會期間建議，要遵循創新人才成長規律，為一流的人才創造一流的環境和更多發揮才能
的舞台，打造政產學研用融合的創新生態；要統籌考慮各方需求，加強基礎研究，系統謀劃廣東
的未來產業發展；要發揮好企業在市場前瞻性、需求敏感性方面的優勢，支持廣東省科研院校與
科創企業的深度合作，激發科技企業可持續的創新動力。（ｊｔ）
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