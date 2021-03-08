【債務風險】冀中能源兩隻債券現技術性違約，業內稱仍有希望兌付

《經濟通通訊社８日專訊》去年末險些陷入債務違約的河北冀中能源集團，目前仍有境內存

續債券２６隻，存續規模２３０﹒５億元（人民幣．下同），後續償兌壓力巨大。根據《證券時

報》引述債券持有人提供的公告，上清所通知稱，截至３月５日日終，未收到「１９冀中能源

ＰＰＮ００１」付息兌付資金。該筆債券規模５億元，票面利率５％。

同日，冀中能源集團披露另一隻債券「２０冀中能源ＰＰＮ００２」情況，稱３月５日應還

本金１０億和利息０﹒４７９億，但因公司匯劃系統故障，暫未能匯款至上清所。該公司還稱，

目前所有兌付資金均已在公司賬戶，承諾將於今日（８日）全部本息匯款至上清所，確保本期債

務融資工具兌付。

報道引述華東一名債券圈內人士表示，據其了解到的情況是，「１９冀中能源

ＰＰＮ００１」的本金已經劃到上清所，但沒來得及劃利息；另一筆是因為大額系統關閉了，預

計周日（７日）晚就能劃到上清所。「可以再觀望下，我們認為還是有希望兌付。」

冀中能源集團上月曾與銀行召開會議討論３月到期債務可能的償還方案，地方國資委首次提

出設立債權人委員會，但由於潛在的負面影響，該提議遭到了來自銀行的抵制。（ｗｌ）

